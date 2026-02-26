  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве
    Россия загнала под землю новое ядерное оружие США
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    Утвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    26 февраля 2026, 15:28 • Новости дня

    Москвич убил бывшую девушку и скрылся за границей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве молодой человек убил свою бывшую девушку, после чего скрылся за пределы России, он заочно арестован, сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

    Суд в Москве заочно арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей девушки. Она скончалась от множественных колото-резаных ран в больнице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

    Трагедия произошла вечером 21 февраля 2026 года: девушку 2004 года рождения нашли в подъезде жилого дома в Ореховом проезде на юге столицы с серьезными травмами. Несмотря на помощь медиков, спасти ее не удалось. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

    В ходе следственных мероприятий удалось установить личность предполагаемого убийцы. По данным следствия, это бывший молодой человек погибшей, который сразу после преступления вылетел на территорию иностранного государства.

    Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили видеозаписи с камер наблюдения и допросили свидетелей. Обвиняемому заочно предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в жилом доме на улице Совхозной на юго-востоке Москвы был задержан 19-летний молодой человек по подозрению в убийстве бывшей девушки после ссоры.

    Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве водителя такси и участии в перестрелке на Рублевском шоссе. А в конце января в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве пяти человек с использованием вафельницы почти тридцать лет назад.


    24 февраля 2026, 01:56 • Новости дня
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    Устроивший взрыв полицейской машины в Москве погиб на месте
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Преступник, совершивший подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве погиб на месте, показали камеры видеонаблюдения.

    Человек, приведший в действие взрывное устройство на Савеловской площади возле полицейской машины, погиб при взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные камер видеонаблюдения, зафиксировавших инцидент.

    По уточненным данным, ранения получили двое полицейских, один погиб.

    По данным ТАСС, кузов  автомобиля выгнуло изнутри.

    Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ – 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

    Сейчас на месте происшествия работают криминалисты. По данным Следственного комитета, для расследования преступления будет назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб полицейский, еще один сотрудник ДПС пострадал.



    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    24 февраля 2026, 01:05 • Новости дня
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    В Москве на площади Савеловского вокзала неизвестный подорвал машину ГИБДД
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции. Один сотрудники полиции погиб, еще один пострадал.

    По данным полиции, около 00:05 часов к патрульным, находящимся в служебном автомобиле, на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.

    «По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью. Второму полицейскому оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

    Уточняется, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.

    Позднее стало РИА Новости сообщили о еще одном пострадавшем.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.

    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    24 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    Ветеран ФСБ назвал взрыв возле машины ДПС в Москве украинской диверсией
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Исполнителя взрыва у Савеловского вокзала, жертвой которого стал сотрудник ДПС, могли использовать «втемную». Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран ФСБ Алексей Филатов. Он также связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    «Взрыв возле машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве, на мой взгляд, – это целенаправленная диверсия против силовых структур России. Сложно поверить в то, что инцидент именно в четвертую годовщину СВО – это случайность или совпадение», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    По его мнению, злоумышленник – не профессиональный агент, заказчики могли его использовать «втемную». «Возможно, человека попросили передать информацию или какую вещь сотрудникам полиции, а когда он приблизился к ним, взрывное устройство привели в действие. Такие случаи известны», – рассуждает Филатов. Он также не исключает, что речь может идти о смертнике.

    Как бы то ни было, произошедшее – уже второй случай подрыва полицейского патруля в столице за последнее время. Он напомнил, что 24 декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС.

    По одной из версий, злоумышленник действовал под влиянием мошенников. Его, вероятно, обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг». По мнению ветерана ФСБ, представители силовых структур – в фокусе внимания украинских спецслужб. «Для противника все, кто обеспечивает правопорядок, – потенциальная цель диверсии и теракта. Различие в проведении операций против полицейских или, скажем, генерала ГРУ состоит лишь в том, что во втором случае необходима более длительная и тщательная подготовка», – пояснил спикер.

    По его мнению, если будет найден украинский след, цель противника предельно ясна: «Дестабилизировать обстановку, посеять в россиянах страх и неуверенность, а также создать условия, при которых люди отказывались бы служить в органах». Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц.

    «Фокус атак смещается. Удар по ДПС и полиции, по их машинам и отделам – это попытка ударить по вертикали власти и безопасности, показать «уязвимость» государства. При этом именно рядовые инспекторы, выходящие на смену, оказываются первыми в зоне риска. Удары по сотрудникам МВД, Росгвардии, рассматриваются противником и как попытка ослабить российские силовые структуры и отвлечь ресурсы с фронта на внутреннюю безопасность», – считает он.

    На этом фоне необходимо предпринять ряд мер, подчеркнул Филатов. «С сотрудниками полиции необходимо проводить дополнительные работы, повышать бдительность, предупреждать о вероятности такого рода сценариев. Кроме того, важно работать с населением, которое может стать жертвой мошенников и под их влиянием пойти на противоправные действия», – заключил ветеран ФСБ.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза.

    В результате его действий один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

    24 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал снимок деформированного служебного транспорта ГИБДД подрыва неизвестным в Москве на Савеловском вокзале.

    Ведомство опубликовало кадры с места трагедии в своем Telegram-канале.

    На фотографии и на видео видно, что у патрульного авто выбиты стекла, двери и багажник, а корпус сильно помят. В салоне машины сработала подушка безопасности.

    Также СК показывал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие подорванный автомобиль.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погиб один сотрудник полиции.

    Сам устроивший подрыв преступник также погиб на месте.

    26 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Полиция задержала девять человек после драки в московском ТЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» на северо-западе Москвы.

    Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел в первой половине дня, передает ТАСС. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный орган девять человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», – заявили в ведомстве.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт вспыхнул между охраной торгового центра и посетителями. Причиной драки стал бытовой конфликт.

    В октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, часть из которых использовали палки и лопаты.

    В январе в Москве произошел конфликт со стрельбой.

    25 февраля 2026, 12:47 • Новости дня
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные власти впервые в мире внедрят систему управления дорожным трафиком целого жилого района с помощью нейросетей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Пилотный проект по регулированию транспортных потоков жилого массива посредством искусственного интеллекта заработает в столичном районе Тушино в 2026 году, передает «Интерфакс».

    Собянин назвал этот эксперимент уникальным событием мирового масштаба.

    Глава города также отметил планы по модернизации дорожной инфраструктуры. По его словам, доля «умных» светофоров в Москве увеличится до 80%.

    В декабре в Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать неправильную остановку автомобилей.

    В сентябре президент Владимир Путин сообщал о планах масштабного внедрения автономного транспорта в столице.

    24 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
    СК показал работу следователей на месте подрыва машины ГИБДД в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет России обнародовал видеозапись, на которой запечатлены следователи и криминалисты, обследующие автомобиль ГИБДД в столице, у которого произошел взрыв.

    На видео запечатлены сотрудники Главного следственного управления СК по Москве, они обследуют искореженный взрывом автомобиль сотрудников полиции.

    Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

    До этого СК показывал фото самого автомобиля.

    В Москве на площади Савеловского вокзала возле автомобиля Гоавтоинспекции прогремел взрыв, погиб один сотрудник полиции, еще один пострадал. Подозреваемый погиб на месте.

    24 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    На Киевском вокзале в Москве обрушился лестничный пролет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обрушение лестничной конструкции произошло на платформе дальнего следования номер девять столичного Киевского вокзала, проводится проверка, сообщили в прокуратуре.

    На транспортном узле обрушился лестничный сход, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Специалисты намерены установить точные причины инцидента и оценить качество работ по ремонту пассажирских объектов. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, а восстановительный процесс находится на контроле.

    В 2013 году в закрытом на ремонт здании колледжа в центре Москвы обрушился лестничный пролет.

    24 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте

    Синоптик Паршина: Атлантический циклон принесет потепление в Москву в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый месяц весны в Москве начнется с заметного потепления, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    В начале марта температура воздуха будет колебаться около нуля: ночью от минус трех до плюс двух градусов, днем – от минус одного до плюс четырех, сообщила Паршина, передает РИА «Новости».

    Небольшие осадки в столице будут сопровождаться влиянием атлантического циклона, который придет с северо-запада. По словам Паршиной, если этот циклон пройдет с запада на восток, в регионе сохранится мягкая погода, поскольку он не даст холодному воздуху проникнуть на территорию России.

    Метеоролог также отметила, что при ином маршруте циклона – если он будет двигаться с северо-запада на юго-восток – в Москву может прийти похолодание, поскольку за циклоном придет более прохладная воздушная масса. Однако до 2 марта синоптики прогнозируют стабильное повышение температуры, которая будет превышать климатическую норму на четыре градуса.

    Потепление затронет не только столицу. Как добавила Паршина, комфортная погода ожидается также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии.

    Ранее синоптик сообщил о приходе оттепели в Москву с началом весны.

    24 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    МВД пообещало помощь семьям пострадавших при взрыве в Москве полицейских

    Tекст: Денис Тельманов

    Семьям погибшего полицейского и двух раненых сотрудников московской полиции предоставят всю необходимую поддержку после трагедии у Савеловского вокзала.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут всю необходимую помощь, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента погиб 34-летний старший лейтенант Денис Братущенко, который служил в московской полиции с марта 2019 года. У него остались супруга и два несовершеннолетних ребенка.

    Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. Неизвестный подошел к машине Госавтоинспекции, где находились сотрудники полиции, после чего сработало неизвестное взрывное устройство.

    В результате происшествия двое полицейских получили ранения, один погиб, злоумышленник скончался на месте.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, камеры видеонаблюдения зафиксировали гибель преступника, совершившего подрыв полицейской машины в районе Савеловского вокзала в Москве.

    На площади Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, в результате которого погиб один сотрудник полиции.

    25 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Экскаватор опрокинулся в Москве, пострадал водитель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Тестовской улице экскаватор перевернулся при погрузке на платформу возле Третьего транспортного кольца, сообщили в прокуратуре города.

    ЧП случилось на Тестовской улице во время перемещения строительной машины.

    Спецтехника упала на бок при попытке заехать на транспортировочную платформу.

    Пострадал водитель экскаватора, его доставили в медучреждение, проводится проверка.

    В мае 2025 года на Варшавском шоссе грузовик врезался в остановку общественного транспорта. В марте того же года в столице автомобиль упал с четвертого этажа многоуровневой парковки.

    25 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Подросток ранил сверстника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Подросток случайно ранил ровесника из сигнального пистолета в кафе Мытищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В кафе в подмосковных Мытищах школьник получил ранение после случайного выстрела из сигнального пистолета, который сделал его сверстник, сообщили в полиции.

    В одном из кафе на Шараповском проезде в подмосковных Мытищах произошёл инцидент с участием двух подростков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В ведомстве уточнили, что в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений подростку.

    По предварительным данным, компания подростков находилась в кафе, когда во время игры, предположительно с сигнальным пистолетом, один из них случайно выстрелил в сторону друга. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

    Пострадавшему подростку 15 лет, его срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 января подросток стрелял из пневматики возле ТРК «Академ-Парк» на Гражданском проспекте в Петербурге, в результате чего пострадала 22-летняя девушка.

    Ранее в Краснодаре восьмиклассник произвел случайный выстрел из сигнального пистолета в своей школе, в результате чего его одноклассник был госпитализирован с повреждением лица. А в сентябре в Москве 15-летний подросток во время ссоры выстрелил в голову 17-летнему знакомому, после чего пострадавшего госпитализировали.


    24 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в снегопад

    Росавиация: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты московского авиаузла продолжают функционировать в штатном режиме несмотря на снегопад, сообщила Росавиация.

    По информации из Telegram-канала ведомства, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают без сбоев, несмотря на сложные погодные условия, которые сохраняются уже несколько часов в столице и области.

    В Росавиации отметили, что отмен рейсов из-за метеоусловий не было, все воздушные суда, направлявшиеся в московский авиаузел, совершили посадку по расписанию. Были зафиксированы лишь две задержки рейсов продолжительностью более двух часов.

    Ранее москвичам пообещали облачный и снежный вторник.

    Синоптик сообщил о приходе оттепели в Москву с началом весны.

