Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри

Tекст: Ольга Иванова

Отношения Еревана и Москвы находятся на этапе трансформации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польше, передает РБК. По его словам, Армения сейчас формирует новые отношения с Россией. Прямую речь главы правительства приводит Aurora News: «Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией».

Пашинян также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, по его мнению, «неадекватно отреагировала» на вызовы безопасности, с которыми сталкивалась Армения в последние годы. Тем не менее, премьер выделил решающую роль России и лично президента Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, как сообщает CivilNet.

Он добавил, что у Армении нет планов выводить российскую 102-ю военную базу, расположенную в Гюмри. По словам Пашиняна, несмотря на перемены, между странами сохраняются экономические и политические связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ с пониманием относятся к временному решению Армении не участвовать в работе организации.

В декабре 2024 года Пашинян заявил о разрыве отношений Армении с ОДКБ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с Арменией без ОДКБ.



