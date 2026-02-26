Герой России Бойко стал главой департамента Минобрнауки России

Tекст: Елизавета Шишкова

Герой России Сергей Бойко* является кавалером двух орденов Мужества и участником второго потока программы «Время героев», запущенной в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Наставником Сергея Бойко в ходе участия в программе выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Министр отметил, что во время стажировки Бойко проявил высокий уровень организаторских и профессиональных способностей, а его особый интерес вызвала молодежная политика. Фальков выразил уверенность, что новый директор внесет значимый вклад в развитие направления.

Бойко поделился планами на новой должности: «Главная задача молодежной политики – помочь ребятам раскрыть свой потенциал, создать возможности для самореализации молодежи в разных направлениях и отраслях, среди которых и спорт, и творчество, и наука». Он добавил, что вместе с командой работает над обеспечением доступа к качественному образованию и созданием среды, где каждый молодой человек может проявить себя и внести вклад в развитие страны.

Сергей Бойко родился в 1987 году в станице Гривенская Краснодарского края. За боевые заслуги он удостоен звания Героя России, награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За отвагу» и Жукова.

Ранее более 80 участников программы «Время героев» получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.