В Москве простились с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским

Tекст: Алексей Дегтярёв

Траурные мероприятия в память о Братущенко завершились в столице, передает РИА «Новости».

Проводить правоохранителя в последний путь пришли родные, друзья и сослуживцы. Гроб с телом сопровождали оружейным салютом и почетным караулом.

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов выступил с речью перед собравшимися. «Он исполнил свой служебный долг. Он навсегда останется в рядах московской полиции. Помнить о нем – это наша святая обязанность», – подчеркнул генерал-лейтенант.

Отдать дань уважения герою пришли несколько тысяч человек. Старшему лейтенанту было 34 года, он служил в органах с 2019 года. У погибшего остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Напомним, неизвестный устроил самоподрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала. Силовики выяснили личность действовавшего по заданию украинских кураторов преступника. Врачи оценили состояние одного из раненых полицейских как тяжелое.