    26 февраля 2026, 14:48 • Новости дня

    Ковальчук раскрыл, почему Путин назвал его «страшным человеком»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями шутливого диалога с президентом России Владимиром Путиным на Форуме будущих технологий.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук поделился подробностями своего недавнего диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

    На пленарном заседании IV Форума будущих технологий Ковальчук рассказал, что Путин в шутку назвал его «страшным человеком» за то, что он обстоятельно отвечает на вопросы. «[Вчера] президент спрашивает: «Как быстро вы можете это сделать?» Я говорю: «Вот, в советское время…» Он говорит: «Михаил Валентинович, вы – страшный человек. Вы не отвечаете прямо на поставленный вопрос», – передал Ковальчук слова президента на мероприятии.

    IV Форум будущих технологий проходит в Центре международной торговли в Москве 25–26 февраля. В этом году форум посвящён вопросам развития биоэкономики и внедрения биотехнологий в различные секторы экономики. Во вторник Владимир Путин посетил форум, выступил на пленарном заседании, ознакомился с инновационными разработками и провёл отдельную встречу с российскими учёными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о разработке Россией уникальной атомной станции для Луны.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин сообщил об информации о попытке подрыва газопроводов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии информации о возможных попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о потенциальной угрозе для газопроводов, проходящих по дну Черного моря, передает ТАСС.

    Путин, выступая на коллегии ФСБ, отметил: «Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый «Турецкий поток» и «Голубой поток». Никак успокоиться не могут».

    Ранее президент заявил, что противник не добился стратегического успеха на поле боя и вместо этого активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Еще в октябре 2022 года российские власти сообщали о предотвращенной попытке подрыва «Турецкого потока» на российской территории. По данным Кремля, были задержаны диверсанты, которые готовили взрыв экспортного газопровода.

    11–13 января 2025 года Минобороны РФ заявило о попытке атаки девятью беспилотниками по газотранспортной инфраструктуре в районе Гай-Кодзора (Краснодарский край), обслуживающей поставки по направлению TurkStream. Все БПЛА были сбиты, а обломки вызвали лишь незначительные повреждения здания и оборудования газоизмерительной станции, без остановки транзита. Москва назвала инцидент «актом энергетического терроризма» и заявила, что проинформировала Анкару.


    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 18:21 • Новости дня
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

    Глава ФМБА Скворцова представила бионический протез руки с датчиками давления

    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На выставке Форума будущих технологий в Москве был показан уникальный бионический протез, позволяющий передавать ощущения через специальные датчики в пальцах.

    Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

    Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

    По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

    Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

    Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    23 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    Путин провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовами военнослужащих Сил специальных операций, которые погибли при исполнении служебного долга, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, встреча прошла в Кремле и была приурочена ко Дню защитников Отечества, передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – сказал Песков.

    В понедельник Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле. После церемонии президент пообщался с героями спецоперации на Украине за бокалом шампанского.

    24 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    Путин: Противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сумев добиться стратегического успеха против России на поле боя, противник активизировал атаки на гражданские объекты и инфраструктуру.

    Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что враги не смогли достичь стратегического поражения России на поле боя, передает ТАСС. По его словам, противник избрал тактику террора, пытаясь воздействовать на страну через атаки на граждан и инфраструктуру.

    «Не удалось нанести стратегическое России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли использовать «втемную», и связал произошедшее с деятельностью украинских спецслужб.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявит обвинение в совершении теракта четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.

    Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Алексеева выступают украинские спецслужбы, при этом отмечен британский след.

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    24 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    23 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    Путин: Дети погибших героев – дети всей России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что забота о детях погибших героев – ответственность всей страны, а не только семей.

    Он обратился к вдовам российских спецназовцев, которые погибли при исполнении, отметив важность поддержки и дополнительной помощи этим семьям, передает ТАСС.

    «Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь. О том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас», – сказал Путин.

    Особое внимание президент уделил вопросу воспитания оставшихся без отцов детей. «И самое главное, помочь вам – поднять на ноги, поставить на ноги ваших, – начал глава государства, но тут же исправился, – наших детей».

    Напомним, Путин в понедельник провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

    Он также поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    24 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

    Политолог Шаповалов объяснил поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией

    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.

    «Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.

    Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.

    «Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.

    Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.

    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Путин рассказал о наличии секретных оборонных и гражданских проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    25 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, предложив 40 гражданам с особыми заслугами войти в ее состав, сообщили в Кремле.

    Процедура формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации была инициирована президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Сообщается, что глава государства определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед государством и обществом, и направил им официальные приглашения войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

    В сообщении подчеркивается, что эти кандидаты были выбраны по президентской квоте и их участие должно укрепить работу Общественной палаты. Кандидатуры были определены с учетом их вклада в развитие российского общества и государства.

    Ранее в центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты.

    Владимир Путин поблагодарил активистов за принципиальную позицию и помощь фронту.

    Напомним, Государственная дума одобрила запрет для иностранных агентов входить в состав Общественной палаты.

    25 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики

    Путин поручил создать меры защиты рынка биотехнологий России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, а также разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Поручение было озвучено во время выступления главы государства на Форуме будущих технологий в Москве.

    Глава государства поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. В числе задач – выработка сценариев применения новых биотехнологических разработок в различных секторах экономики и социальной сфере, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность российских компаний, сообщает ТАСС.

    Путин обратился к кабинету министров с просьбой ускорить работу над долгосрочной стратегией развития биоэкономики России до середины XXI века. Президент подчеркнул, что этой стратегии предстоит стать национальным планом и основой для обновления программных документов, определяющих ключевые задачи страны.

    Президент заявил: «Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».

    Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать эффективные меры для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    «Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий. Президент России подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

