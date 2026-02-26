Главу ИФНС №3 в Краснодаре заподозрили в крупной земельной афере

Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
Мишустин поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за идею народной программы и отметил конструктивную работу фракции по обеспечению инициатив граждан финансовыми ресурсами, говорится в Telegram-канале фракции.
Замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что партия синхронизировала цели народной программы с указом президента о наццелях. Вяткин напомнил, что совместно с правительством удалось построить и отремонтировать более 10 тыс. медицинских учреждений, свыше 1600 детсадов, 1700 школ и газифицировать более 1,2 млн домовладений. Сейчас партия собирает предложения для новой народной программы, которые будут реализованы в виде законов и решений.
В свою очередь Мишустин заявил: «У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России, развитие страны. Хочу также поблагодарить членов фракции за системную поддержку. Все комитеты Госдумы, и в первую очередь я говорю сейчас о «Единой России», очень конструктивно находят средства и возможности финансового обеспечения народной программы, всех инициатив, которые исходят от граждан».
Премьер-министр отметил рост ассигнований на народную программу: в 2025 году они составят около 6 трлн рублей против 5,6 трлн рублей годом ранее. Он добавил, что президент России требует регулярно корректировать стратегические документы, учитывая реальные потребности на местах. В этом году «Единая Россия» направила поправки к бюджету на социальные инициативы на сумму 174 млрд рублей, включая поддержку семей с детьми, участников спецоперации и ускорение ремонта школ.
Мишустин выразил уверенность, что эффективность реализации народной программы будет высокой, и заверил, что власти совместно с депутатами решат все необходимые вопросы.