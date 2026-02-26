«Радио Судного дня» передало два зашифрованные сообщения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радио Судного дня», вновь активировалась 26 февраля, сообщает Телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Первый сигнал был зафиксирован в 12:32 по московскому времени, в эфире прозвучало: «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932». Второе сообщение было передано в 13:55 и содержало фразу: «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442».

УВБ-76 – российская загадочная радиостанция, известная также как «Радио Судного дня» и «Жужжалка», работает на коротковолновой частоте и периодически транслирует голосовые передачи со словами и числами. Большую часть времени эфир заполняет характерный жужжащий фон, который иногда прерывается подобными сообщениями.

Официальное назначение радиостанции и смысл передаваемых сообщений не раскрываются. В экспертном сообществе предполагают, что станция используется для передачи секретных сигналов военным структурам России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 февраля радиостанция «Судного дня» передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.