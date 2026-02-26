Президент ВЭФ ушел в отставку после скандала с Эпштейном

Бренде покинул пост президента ВЭФ из-за появления данных о связях с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Бёрге Бренде объявил об уходе с должности руководителя организации после обнародования сведений о его контактах со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, передает Reuters.

«Президент Всемирного экономического форума Бёрге Бренде заявил в четверг о своей отставке», – говорится в публикации.

Ранее функционер на фоне появления его имени в судебных документах подтвердил, что встречался с американцем в формальной обстановке, но не знал о криминале, передает РИА «Новости».

Из материалов Минюста США следует, что мужчины обменивались электронными письмами и один раз вместе обедали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после публикации документов об общении Берге Бренде с Джеффри Эпштейном.

Король Великобритании Карл III ранее выразил готовность содействовать расследованию дела против своего брата принца Эндрю.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника Мирослава Лайчака из-за упоминания его имени в досье финансиста.