Мурашко сообщил о росте расходов на пожилых россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, доля россиян старше 65 лет продолжает расти, передает РИА «Новости».

Мурашко добавил, что расходы на здравоохранение для этой возрастной группы в два-восемь раз выше, чем на людей трудоспособного возраста.

Он подчеркнул: «Доля лиц старше 65 лет растет… Расходы на здравоохранение среди категории лиц 65 и старше, они от 2 до 8 раз выше, чем контингент работающего населения». Он добавил, что с увеличением продолжительности жизни увеличивается и количество заболеваний, приходящихся на одного человека.

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года, его тематика в разные годы посвящена передовым направлениям экономики и науки. В 2024 году акцент был сделан на медицине будущего, а в 2025 году основное внимание будет уделено новым материалам и химии. В этот раз главной темой форума стала биоэкономика.

