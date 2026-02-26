Убитый наркобарон Эль Менчо жил под охраной 400 боевиков

Убитый глава мексиканского картеля Эль Менчо создал армию из 400 боевиков

Tекст: Мария Иванова

Глава картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Немесио Осегер Сервантес выстроил систему безопасности по образу спецназа, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Его охраняли сотни наемников, использовались дроны и даже мины.

«Эль Менчо, влиятельный наркобарон, которого мексиканские военные уничтожили в ходе дерзкой операции, создал то, что эксперты называют одной из самых современных систем обеспечения безопасности для охраны главы картеля», – говорится в статье. Ему также служили хакеры, взламывавшие ресурсы военных для отслеживания информации.

Преступник передвигался на бронированных автомобилях с пулеметами, способными сбивать вертолеты. Однако его мобильность ограничивала болезнь почек, требовавшая ежедневного диализа. Во время операции спецназа наркобарон получил тяжелое ранение и скончался при транспортировке.

Убежище лидера охраняли заминированные на километры вокруг дороги. После сообщения о гибели преступника в стране начались массовые беспорядки, поджоги машин и нападения на силовиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит после неоднократных угроз со стороны картеля «Новое поколение Халиско».

Администрация президента США приступила к планированию масштабной операции против наркобаронов с широким применением боевых дронов.