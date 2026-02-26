  • Новость часаУкраина начала импортировать американский СПГ через Литву
    26 февраля 2026, 14:28 • Новости дня

    Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына

    Tекст: Мария Иванова

    Фигурантка уголовного дела о выводе за рубеж порядка 251 млн рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына.

    О пополнении в семействе Чекалиной рассказали в ее окружении, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил: «На днях Лерочка родила сына». Ранее, 9 февраля, блогер пропустила судебное заседание из-за проблем со здоровьем.

    Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются в совершении незаконных валютных операций с использованием подложных документов. Уголовное дело связано с продажей знаменитых фитнес-марафонов.

    Следствие полагает, что фигуранты продавали курсы онлайн, но оплату направляли в зарубежный банк по договорам с иностранной компанией. В органы валютного контроля предоставлялись документы с недостоверными сведениями. Таким образом за пределы России было выведено порядка 251 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в Гагаринский суд Москвы после перенесенной хирургической операции. Ранее обвиняемая отказалась признать вину в незаконном выводе капиталов. Прокуратура предъявила бывшим супругам обвинение в переводе более 250 млн рублей за рубеж по фиктивным документам.

    25 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    Главный архитектор Подмосковья предложила создать каталог региональных орнаментов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог характерных архитектурных образов и орнаментов по регионам и населенным пунктам.

    На заседании коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству, прошедшем в Национальном центре «Россия», ключевой темой стало формирование современной архитектурной идентичности страны, сообщает правительство Московской области.

    Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина предложила создать единый каталог региональных образов и орнаментов в разрезе населённых пунктов. Такой документ, по её словам, станет «шпаргалкой» для застройщиков и поможет учитывать национальные и региональные особенности при проектировании.

    Кузьмина подчеркнула, что архитектура является «материализованной политикой, идеологией в камне» и отражает ценности и события своего времени. Она также предложила привлечь к созданию каталога профессиональное сообщество архитекторов и градостроителей из разных субъектов и муниципалитетов.

    Инициативу Кузьминой поддержал представитель управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич. Он отметил, что создание такой базы знаний станет ценным методическим ресурсом для всех участников строительной отрасли и предложил разрабатывать подобные каталоги по разным направлениям.

    В ходе заседания были озвучены предложения по созданию рабочих групп, которые займутся вопросами идентичности в массовом жилищном строительстве, бюджетных объектах и комплексном развитии территорий. Как сообщила директор департамента комплексного развития территорий Министерства строительства региона Мария Синичич, важно интегрировать архитектурно-визуальный код в процедуры мастер-планирования и проектирования, а также проводить профессиональные конкурсы для поиска уникальных решений.

    По итогам встречи рабочие группы начнут работу над разработкой национального архитектурного кода России, а высказанные предложения будут учтены при формировании дальнейшей стратегии. Экспертный совет по архитектуре при Национальном центре «Россия» продолжит работу в качестве консультативного органа по вопросам формирования культурного и архитектурного кода страны.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    Мишустин: У «Единой России» и правительства одна общая цель – повышение качества жизни граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что у «Единой России» и кабмина одна цель – повышение качества жизни граждан и развитие страны.

    Мишустин поблагодарил председателя партии Дмитрия Медведева за идею народной программы и отметил конструктивную работу фракции по обеспечению инициатив граждан финансовыми ресурсами, говорится в Telegram-канале фракции.

    Замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал, что партия синхронизировала цели народной программы с указом президента о наццелях. Вяткин напомнил, что совместно с правительством удалось построить и отремонтировать более 10 тыс. медицинских учреждений, свыше 1600 детсадов, 1700 школ и газифицировать более 1,2 млн домовладений. Сейчас партия собирает предложения для новой народной программы, которые будут реализованы в виде законов и решений.

    В свою очередь Мишустин заявил: «У «Единой России» и правительства есть одна общая цель – повышение качества жизни граждан России, развитие страны. Хочу также поблагодарить членов фракции за системную поддержку. Все комитеты Госдумы, и в первую очередь я говорю сейчас о «Единой России», очень конструктивно находят средства и возможности финансового обеспечения народной программы, всех инициатив, которые исходят от граждан».

    Премьер-министр отметил рост ассигнований на народную программу: в 2025 году они составят около 6 трлн рублей против 5,6 трлн рублей годом ранее. Он добавил, что президент России требует регулярно корректировать стратегические документы, учитывая реальные потребности на местах. В этом году «Единая Россия» направила поправки к бюджету на социальные инициативы на сумму 174 млрд рублей, включая поддержку семей с детьми, участников спецоперации и ускорение ремонта школ.

    Мишустин выразил уверенность, что эффективность реализации народной программы будет высокой, и заверил, что власти совместно с депутатами решат все необходимые вопросы.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мантурову присвоили звание Героя России
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Денис Мантуров, занимающий пост первого вице-премьера, получил звание Героя России, сообщили в Росгвардии.

    Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства после расширенного заседания коллегии, которое прошло 25 февраля.

    Глава Росгвардии Виктор Золотов от лица всего коллектива ведомства поздравил Мантурова с днем рождения и вручением высшей государственной награды.

    «Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России», – сказано в сообщении.

    Ранее Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу.

    Комментарии (49)
    25 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    Daily Star: Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету, которая сможет нести восемь боеголовок и поражать объекты глубоко под землей, пишет издание Daily Star.

    Россия работает над созданием новой гиперзвуковой ракеты, получившей имя «Сын Орешника», сообщает «Газета.Ru». По данным издания, эта разработка будет превосходить по своим боевым характеристикам предыдущий комплекс «Орешник». В публикации отмечается, что новая ракета сможет достичь Лондона за восемь минут.

    Журналисты пишут, что перспективное вооружение получит восемь кинетических боеголовок. Также подчеркивается, что боеголовки смогут поражать подземные объекты на глубине до 30 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель для НАТО.

    Комментарии (18)
    25 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев на заседании научного совета Российского военно-исторического общества призвал научное сообщество разобраться в достоверности слов писателя Сергея Довлатова о «четырех млн доносов» во времена массовых репрессий в СССР.

    Он напомнил знаменитую цитату Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?».

    Фадеев подчеркнул, что в обществе нет единой оценки сталинской эпохи, а цифра в четыре млн доносов часто используется в публичных дискуссиях, передает РБК. Он предложил ученым или подтвердить, или опровергнуть эти данные, поскольку, по его словам, «если это не так, давайте ее разоблачим, потому что политически очень это сильная фраза».

    Глава СПЧ также отметил, что важно понять, кто именно писал доносы: были ли это миллионы простых граждан, специально обученные люди или сотрудники НКВД, действовавшие по приказу. По мнению Фадеева, вопрос о массовости доносов напрямую связан с восприятием вины и ответственности советских граждан за события Большого террора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о тренде на репрессии в 1930-х годах.

    Комментарии (37)
    25 февраля 2026, 21:18 • Новости дня
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России

    Хуснуллин: Развитие сегмента домокомплектов позволит строить дешевое жилье

    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости развивать сегмент домокомплектов для строительства более доступного жилья.

    По его словам, основная задача – научиться технологически возводить более дешевое жилье, используя домокомплекты, в том числе деревянные, передает ТАСС.

    «Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», – подчеркнул Хуснуллин.

    Вице-премьер также отметил, что для сохранения темпов индивидуального жилищного строительства необходимо развивать градостроительный потенциал, активно вовлекать земельные участки и готовить необходимую документацию. Кроме того, Хуснуллин добавил, что важно обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и предоставить жильцам льготные условия подключения к электричеству.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    Комментарии (22)
    26 февраля 2026, 11:06 • Новости дня
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной реакцией гражданина, когда попросил подбросить его до железнодорожного переезда из-за неисправности состава.

    Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

    Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

    «Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

    По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

    До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.

    Комментарии (20)
    26 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы

    Захарова назвала инцидент с катером у Кубы «агрессивной провокацией США»

    Захарова объяснила цель вторжения катера под флагом США в воды Кубы
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заход иностранного судна в территориальные воды республики представляет собой «агрессивную провокацию» Вашингтона с целью эскалации и детонации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Инцидент с американским катером, вошедшим в территориальные воды Кубы, является «агрессивной провокацией США» и направлен на эскалацию ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», – сказала дипломат. По мнению Захаровой, действия Вашингтона могут привести к дополнительному напряжению в регионе.

    Пограничники Кубы перехватили катер у побережья провинции Вилья-Клара, в результате перестрелки были ликвидированы четверо и ранены шестеро нарушителей.

    Задержанные на катере под флагом США у Кубы признались в террористических намерениях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское посольство в Гаване работает над получением доступа к другим пассажирам задержанного судна.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер распорядился начать расследование инцидента со стрельбой между кубинцами и американцами в кубинских территориальных водах.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Агрессивные юноши в городе Мытищи в Московской области толпой нападают на сверстников, угрожают им оружием и выкладывают видеозаписи расправ в интернет, сообщили местные жители.

    Группировка состоит из несовершеннолетних, они в балаклавах избивают других, подражая сериалу «Слово пацана», передает Msk1.ru.

    Жертвой нападения стал 16-летний юноша, которого толпа из 20 человек избила во дворе дома. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга и гематомы.

    «На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из-за бросания снежками», – рассказала мать мальчика.

    По ее словам, конфликт начался еще в декабре, когда снежок случайно упал рядом с бабушкой одного из нападавших.

    Спустя несколько дней злоумышленники выманили школьника из дома, угрожали ему ножом и заставили извиняться на камеру. Родители пострадавшего обратились в полицию и написали обращение в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

    Местные жители сообщают и о других похожих инцидентах в городе. Вечером 23 февраля группа примерно из 20 человек напала на двух прохожих на улице Воровского. Очевидцы утверждают, что агрессивные подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

    В ноябре в Краснодаре полиция задержала участницу «бойцовского клуба» за избиение школьницы. В апреле прошлого года в Москве суд арестовал двоих несовершеннолетних за нанесение тяжелых травм восьмикласснику.

    Комментарии (9)
    26 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска

    New Scientist: Запуск миллиона спутников SpaceX усилит разрушение озона

    Астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска
    @ Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые выразили тревогу из-за планов SpaceX вывести на орбиту гигантское скопление аппаратов, что грозит разрушением атмосферы и световым загрязнением.

    Компания Илона Маска 30 января подала заявку в американский регулятор на развертывание 1 млн спутников, пишет New Scientist.

    Инициатива предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что многократно превышает текущее число активных аппаратов, составляющее всего 14,5 тыс. единиц.

    При этом Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать влияние столь масштабного проекта на экологию, что вызвало критику специалистов. «Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», – заявил генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

    Астрономы опасаются, что постоянное сгорание выходящих из строя устройств насытит стратосферу оксидом алюминия, уничтожающим озоновый слой. Кроме того, десятки тысяч видимых объектов сделают невозможными наземные наблюдения за космосом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX собирается запустить миллион спутников для обеспечения работы орбитальных дата-центров.

    Группировка Starlink за прошлый год совершила около 300 тыс. маневров во избежание столкновений.

    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    Politico: Послы стран ЕС начали тайно управлять Европой из бункера
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты устраивают сборы в защищенных помещениях Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты, в Брюсселе растет влияние Комитета постоянных представителей (Coreper II), он стал брать на себя все больше полномочий.

    Послы стран ЕС регулярно встречаются в специальном «бункере», защищенном от прослушки, чтобы обсуждать самые острые вопросы, пишет Politico.

    «Еще до начала нашего председательства я сказала коллегам, что мы будем проводить два заседания Coreper в неделю вместо обычного одного», – заявила посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

    По ее словам, увеличение числа встреч было необходимо из-за роста объема задач.

    Дипломаты вынуждены собираться чаще из-за необходимости быстрого реагирования на события, такие как ситуация на Украине или экономические угрозы. Формат встреч позволяет оперативно находить компромиссы, избегая длительных согласований на уровне лидеров государств, что ранее замедляло процессы.

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что позволило сократить саммиты лидеров до одного дня. Теперь дипломаты заранее согласовывают ключевые позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

    Напомним, летом прошлого года послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсии для федеральных государственных гражданских служащих в России превысил 39 тыс. рублей на начало 2026 года, следует из данных системы Социального фонда страны.

    Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

    Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

    Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.

    Газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иванова-Швец сообщила, на сколько вырастут соцпенсии в апреле. Сенатор Мельникова напомнила условия досрочной пенсии врачей и педагогов. Депутат Бессараб напомнила об удвоении пенсии некоторым гражданам в марте.

    Комментарии (12)
    25 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    @ Dan Bashakov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Онлайн-трансляция встречи с журналистами президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре вызвала интерес лишь у ограниченного числа зрителей на YouTube.

    Как передает РИА «Новости», пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере транслировало новостное агентство «Укринформ» на своем YouTube-канале.

    В начале мероприятия количество зрителей составляло всего трое человек, а к завершению трансляции оно увеличилось до 15. При этом на официальном канале офиса Зеленского трансляция полностью отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие десять дней.

    В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского, европейских лидеров и чиновников Европейского союза.

    Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с Донбасса, используя грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Гражданство России получила внучка воина-панфиловца
    Гражданство России получила внучка воина-панфиловца
    @ МВД России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внучка прославленного участника 316-й дивизии Николая Бобнева Татьяна получила гражданство России после сложной процедуры восстановления документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    О вручении российского паспорта Татьяне Бобневой, внучке воина-панфиловца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    Бобнева долгие годы жила в Казахстане, куда ее семья переехала еще до войны, однако всегда считала Россию своей Родиной. «С тех пор, как распался Советский Союз, для меня Россия все равно была Родиной», – говорит женщина.

    Ее дед, Николай Дмитриевич Бобнев, защищал Москву в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова во время Великой Отечественной войны. Несколько лет назад семья Бобневых решила вернуться на историческую Родину и переехала в Петербург. В установленном порядке Татьяна оформила разрешение на временное проживание, затем вид на жительство и подала документы на гражданство.

    В процессе оформления возникли сложности из-за утраты части архивных документов, что потребовало дополнительной проверки сведений. Сотрудники миграционной службы провели работу с другими ведомствами и оказали поддержку заявительнице. После подтверждения всех данных было принято положительное решение о приеме Татьяны Бобневой в гражданство России.

    В торжественной обстановке сотрудники управления по вопросам миграции вручили ей паспорт гражданина Российской Федерации. Татьяна Бобнева поблагодарила сотрудников службы за внимание и профессионализм, отметив, что получение гражданства стало долгожданным событием для всей ее семьи.

    Комментарии (14)
