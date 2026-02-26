Разбившийся турецкий F-16 был поднят в воздух из-за неизвестного объекта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Турецкий истребитель F-16, разбившийся в ночь на среду, был поднят в воздух после появления неизвестного объекта на радарах у границы с Болгарией.

По словам официального представителя минобороны Турции Зеки Актюрка, самолет вылетел с авиабазы в Балыкесире для выполнения служебной миссии. В воздух были подняты два F-16, однако в 00.56 по московскому времени связь с одним из них была потеряна, сообщает РИА «Новости».

Почти сразу после инцидента началась поисково-спасательная операция, в ходе которой были найдены обломки истребителя. Актюрк подчеркнул, что пилот проявил героизм и задействовал систему катапультирования буквально в последний момент, чтобы покинуть самолет. Причины происшествия сейчас выясняются, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 февраля истребитель F-16 рухнул на шоссе Измир – Стамбул после потери связи с пилотом, который в итоге погиб.

Ранее НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства Балтийского моря в 2026 году досрочно. А в декабре эти истребители сбили неуправляемый дрон над Черным морем возле берегов Турции.