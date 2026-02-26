Экс-миллиардера Псутури приговорили к реальному сроку за аферу с жильем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывшему миллиардеру назначили семь лет колонии общего режима, а его подельнику – шесть лет, сообщает ТАСС.

При этом Псутури вину не признал, Карпенко признал вину частично. С осужденных солидарно взыскали 16,2 млн рублей ущерба, а с главного фигуранта дополнительно потребовали 8 млн рублей по гражданским искам.

Следствие установило, что сообщники использовали поддельный паспорт для продажи чужой квартиры и парковочного места. Злоумышленники успели получить задаток и полную стоимость жилья, но при попытке продать еще один объект их задержали.

Также Псутури обманул знакомого, пообещав скидку на жилье и присвоив 8 млн рублей. Кроме того, экс-бизнесмен проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности с оборотом в 18 млрд рублей.

