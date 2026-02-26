В экшен «Земский собор» добавили первого босса и улучшили управление

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выпущено обновление 1.1.1 и расширенное демо для экшена «Земский собор». Теперь пользователям доступна битва с первым боссом и все технические улучшения основной версии. Авторы повысили стабильность работы приложения и устранили визуальные ошибки.

Директор студии Сергей Русских отметил важность диалога с аудиторией. «Это уже третий патч, который мы выпускаем, опираясь на обратную связь игроков. Мы последовательно внедряем изменения, основанные на реальном игровом опыте и замечаниях сообщества, и считаем такой подход наиболее эффективным», – подчеркнул глава компании.

Также сообщается о внедрении дополнительной механики захвата цели для удобства управления в бою. С момента релиза в ноябре 2025 года проект получил рейтинг восемь баллов. Сюжет игры повествует о приключениях казака Кирши после Смутного времени.