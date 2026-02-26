Посол Британии сбежал от грузинских журналистов

«Мы не принимаем и не разделяем обвинения Лондона, это атака на грузинскую общественность, мы не согласны с ними», – сказала она после встречи.
По ее словам, никаких аргументов посол не представил в течение встречи, которая продолжалась 40 минут.
«Ни одного аргумента, только оценки, никаких доказательств», – сказала Мака Бочоришвили, отметившая, что Великобритания, очевидно, получила информацию о том, как вещают эти телекомпании, из Тбилиси.
По данным телекомпании «Имеди», Уорд покинул здание МИД Грузии через запасной выход, чтобы не общаться с журналистами.
Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что санкции Великобритании против грузинских телекомпаний за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине являются «атакой на свободу слова».
«Великобритания напала на свободные грузинские СМИ, чтобы остановить свободу слова», – сказал он.
По его словам, «40% населения Грузии доверяет телекомпании «Имеди».
«Именно поэтому хотят заставить замолчать тех, кто несет правду», – сказал Шалва Папуашвили.
Он назвал «абсолютным сумасшествием» предлог для санкций.
«Да, Украина коррумпированное государство! Сверхкоррумпированное!», – заявил председатель парламента Грузии.