Посол Британии сбежал от грузинских журналистов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Мы не принимаем и не разделяем обвинения Лондона, это атака на грузинскую общественность, мы не согласны с ними», – сказала она после встречи.

По ее словам, никаких аргументов посол не представил в течение встречи, которая продолжалась 40 минут.

«Ни одного аргумента, только оценки, никаких доказательств», – сказала Мака Бочоришвили, отметившая, что Великобритания, очевидно, получила информацию о том, как вещают эти телекомпании, из Тбилиси.

По данным телекомпании «Имеди», Уорд покинул здание МИД Грузии через запасной выход, чтобы не общаться с журналистами.

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что санкции Великобритании против грузинских телекомпаний за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине являются «атакой на свободу слова».

«Великобритания напала на свободные грузинские СМИ, чтобы остановить свободу слова», – сказал он.

По его словам, «40% населения Грузии доверяет телекомпании «Имеди».

«Именно поэтому хотят заставить замолчать тех, кто несет правду», – сказал Шалва Папуашвили.

Он назвал «абсолютным сумасшествием» предлог для санкций.

«Да, Украина коррумпированное государство! Сверхкоррумпированное!», – заявил председатель парламента Грузии.