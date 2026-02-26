  • Новость часаУкраина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    26 февраля 2026, 13:14 • Новости дня

    Кремль анонсировал рабочий завтрак Путина и Лукашенко после заседания совета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня рабочий завтрак с делегациями после вступительной части заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

    Песков уточнил, что заседание состоится в Большом Кремлевском дворце, а после него запланирован совместный завтрак.

    «Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце. И потом будет рабочий завтрак», – заявил Песков, комментируя повестку дня встречи. По его словам, российскую делегацию, кроме Путина, представят премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Песков отметил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства традиционно считается важным событием с насыщенной повесткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили подготовку к этому мероприятию.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 18:21 • Новости дня
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

    Глава ФМБА Скворцова представила бионический протез руки с датчиками давления

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На выставке Форума будущих технологий в Москве был показан уникальный бионический протез, позволяющий передавать ощущения через специальные датчики в пальцах.

    Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

    Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

    По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

    Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

    Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    25 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    @ strazgraniczna.pl

    Россия и Белоруссия, по данным польских властей, задействовали новую схему переброски мигрантов в страны ЕС – через подземные тоннели на границе. 

    Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Варшаве, Белоруссия якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока «с высоким уровнем экспертизы» для проектирования и прокладки подземных маршрутов.

    В 2025 году сотрудники пограничной службы Польши обнаружили четыре тоннеля под границей с Белоруссией. Как заявила представитель Подлясского подразделения погранохраны подполковник Катажина Зданович, современные средства наблюдения – включая тепловизоры и электронные системы контроля – позволяют выявлять попытки незаконного пересечения границы «даже под землей».

    Один из крупнейших тоннелей был найден в середине декабря недалеко от населенного пункта Наревка на востоке Польши. По данным Варшавы, его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу. Протяженность подземного хода достигала примерно 50 метров на территории Белоруссии и еще 10 метров – на польской стороне.

    Через этот тоннель прошли около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них были задержаны после выхода на польскую территорию. Полиция также опубликовала кадры, на которых видны задержанные группы мигрантов.

    Видеозаписи изнутри показывают узкий проход, укрепленный бетонными подпорками, предотвращающими обрушение. Военные эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные технологии характерны для ближневосточных вооруженных группировок, имеющих опыт подземной войны.

    В числе возможных участников называются структуры, связанные с ХАМАС в секторе Газа и Хезболла в Ливане, а также отдельные курдские формирования и боевики «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ). Американский военный историк Линетт Нусбахер заявила, что участие иранских прокси-групп «вполне правдоподобно», напомнив об активном строительстве тоннелей на юге Ливана после войны 2006 года.

    Бывший офицер британской армии, специалист по фортификациям Роб Кэмпбелл также предположил, что к проектированию могли быть причастны палестинские радикальные организации. В то же время экс-полковник израильской разведки Сарит Зехави отметила, что подобными навыками обладают не только проиранские силы, но и другие группировки, включая курдские отряды в Сирии и ИГ.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий потребовал создавать новые воинские части на востоке страны.

    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    25 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики

    Путин поручил создать меры защиты рынка биотехнологий России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, а также разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Поручение было озвучено во время выступления главы государства на Форуме будущих технологий в Москве.

    Глава государства поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. В числе задач – выработка сценариев применения новых биотехнологических разработок в различных секторах экономики и социальной сфере, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность российских компаний, сообщает ТАСС.

    Путин обратился к кабинету министров с просьбой ускорить работу над долгосрочной стратегией развития биоэкономики России до середины XXI века. Президент подчеркнул, что этой стратегии предстоит стать национальным планом и основой для обновления программных документов, определяющих ключевые задачи страны.

    Президент заявил: «Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».

    Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать эффективные меры для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    «Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий. Президент России подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    25 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время пленарного заседания Форума будущих технологий президент России Владимир Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий подчеркнул важность равного доступа всех стран к новым технологиям, передает ТАСС.

    Он заявил: «Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных – непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий.

    25 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Мишустин сообщил о многочасовом совещании Путина по экономике

    Мишустин: Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    О подробностях встречи Мишустин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Мишустину задали вопрос о возможном финансировании расширения мощностей и роста производительности труда в стратегических отраслях за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях с последующим выкупом их Центробанком. Премьер сообщил, что эти обсуждения уже ведутся на высоком уровне.

    «Мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», – заявил Мишустин.

    Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%.

    25 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность быстрого внедрения новых вакцин и выразил надежду, что бюрократические препятствия не будут тормозить этот процесс.

    Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, обсуждая перспективы развития здравоохранения в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что ежегодно получает доклады от руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о возможном появлении новых вакцин. Путин подчеркнул, что процесс сертификации и различные уточнения не должны мешать внедрению этих важных медицинских разработок.

    «Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», – сказал он.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы.

    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    25 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве, чтобы принять участие в Форуме будущих технологий.

    Глава государства посетит пленарную сессию, которая вскоре начнется, передает ТАСС. Главной темой форума в этом году стала «Биоэкономика для человека».

    Перед началом сессии президент осмотрел выставку передовых разработок и инновационных решений в сфере биоэкономики, представленных российскими корпорациями и наукоёмкими предприятиями.

    Ранее в среду Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий. Кроме того, глава государства осмотрит выставку и обсудит перспективные разработки с учеными на закрытой встрече.

    25 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим на биотехнологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт экспериментальных правовых режимов, который уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта, на биотехнологии.

    Путин отметил, что такие режимы позволяют создавать благоприятные условия для развития передовых исследований и внедрения инноваций, передает ТАСС. По его словам, аналогичный подход поможет ускорить развитие отечественных биотехнологий.

    «Как и в любом передовом направлении нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    26 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Кремль
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят перспективы Союзного государства на ближайшие годы.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, сообщает РИА «Новости».

    Ожидается, что в четверг он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства вместе с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудят реализацию положений Договора о создании Союзного государства на ближайшие три года – с 2024 по 2026 год. Помимо этого, они планируют рассмотреть разработку новых направлений сотрудничества на период с 2027 по 2029 год.

    Путин и Лукашенко также примут решения по конкретным вопросам, связанным с интеграционным взаимодействием России и Белоруссии в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. Лидеры двух стран сегодня проведут рабочий завтрак после вступительной части заседания.

    26 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Социальные обязательства перед гражданами исполняются

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство обеспечивает устойчивость экономики страны, исполняются все социальные обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что есть сложности, но от них никто не застрахован.

    Так Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета страны и рост бюджетного дефицита.

    Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин проводит частые встречи с экономическим блоком, иногда они проходят ежедневно.

    «Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате», – заключил он.

    Ранее президент поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    До этого премьер Михаил Мишустин сообщал, что глава государства на этой неделе проводил продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам.

    26 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Песков: У Белоруссии нет фронта, но есть недружественное окружение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия в настоящий момент не участвует ни в одном военном конфликте, у страны отсутствует линия фронта, однако она сталкивается с недружественным окружением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что в отношении Белоруссии предпринимаются действия, провоцирующие напряженность по периметру ее границ, передает ТАСС.

    Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз подчеркивал наличие подобных угроз, а белорусское руководство принимает все необходимые меры для защиты своей страны. По словам представителя Кремля, эти шаги реализуются как на национальном уровне, так и в рамках Союзного государства.

    Ранее Лукашенко заявил о военной угрозе с западных рубежей Белоруссии.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией.

