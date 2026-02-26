Соцфонд сообщил о новых правилах расчета алиментов с марта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Порядок расчета алиментов для получения единого пособия изменится с 1 марта, указали в фонде, передает ТАСС.

Теперь минимальные алименты при определении доходов семьи будут вычисляться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, определяемой Росстатом, а не минимального размера оплаты труда.

Сейчас для этих расчетов применяется МРОТ, а выплаты по нему учитываются, если после развода родители не договорились о размере алиментов в суде.

В случаях, когда родители заключили нотариальное соглашение или указали фактическую сумму алиментов в заявлении на пособие, Соцфонд учитывает эту сумму. Если она ниже минимального порога, в расчет берется сумма, исходя из МРОТа. С марта для этого начнут использовать среднюю зарплату по региону.

Доли от средней зарплаты останутся прежними: для одного ребенка – четверть, для двух детей – треть, для трех и более – половина. Для родителей, имеющих судебное решение по алиментам, изменений не произойдет: Соцфонд продолжит учитывать суммы, определенные судом, даже если они меньше нового минимального уровня.

Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснял, что новые критерии назначения единого пособия на ребенка, включая изменение учета доходов и повышение минимального дохода семьи, начали действовать в 2026 году.