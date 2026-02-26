Борисова, Хабенского и Безрукова номинировали на кинопремию «Ника»

Борисов, Хабенский и Безруков вошли в шорт-лист «Ники» как лучшие актеры

Tекст: Мария Иванова

Организаторы премии включили в список претендентов Юру Борисова, Константина Хабенского и Сергея Безрукова, сообщает ТАСС.

Борисов отмечен за образ великого поэта в ленте «Пророк. История Александра Пушкина», а Безруков – за работу в фильме «Август». Хабенский получил номинацию за роль в картине «Здесь был Юра».

Среди женщин на награду претендуют Дарья Екамасова за фильм «Ганди молчал по субботам» и Светлана Крючкова, сыгравшая в ленте «Двое в одной жизни, не считая собаки». Также в шорт-лист вошла Юлия Снигирь с драматической картиной «Мой сын».

За звание лучшего режиссера поборются Сергей Члиянц, Феликс Умаров и Бакур Бакурадзе. Их работы «Ветер», «Пророк» и «Лермонтов» также представлены в главной номинации «Лучший игровой фильм», где конкуренцию им составят ленты с участием Хабенского и Безрукова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».

Ранее Сергей Безруков получил награду «Золотой орел» за главную мужскую роль в фильме «Воздух».