Джиган захотел разделить имущество с Самойловой пополам

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сторона музыканта просит разделения совместно нажитого имущества пополам, оценка этого имущества еще не проводилась, сказал Жорин РИА «Новости».

Между тем представитель Самойловой Олег Тонаканян заявил, что их сторона не получала финансовых требований со стороны Устименко.

«Нет финансовых требований. Есть всего лишь одно требование – признание брачного договора недействительным. Это с юридической точки зрения совсем не означает, что он требует назад какие-то денежные средства», – пояснил юрист.

Также Тонаканян не стал комментировать слухи о том, что у его клиентки якобы есть финансовые трудности.

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года. Она не не приходила на заседание о разводе. Суд пока не расторг их брак.