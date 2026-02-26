Разделяющим ценности России иностранцам оформили почти 1,4 тыс. виз

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, почти 1,4 тыс. виз выдано иностранцам, разделяющим традиционные ценности России, сообщает РИА «Новости».

Некрасов добавил, что эта работа проводится в рамках указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Некрасов отметил: «МИД России совместно с МВД ведет планомерную работу по реализации указа 702. По состоянию на 2026 год в рамках реализации указа оформлено 1393 визы».

Большинство виз выдано гражданам Германии, Франции и США, а также Италии, Эстонии, Канады, Австралии и Латвии. Обсуждение в Совете Федерации было посвящено вопросам переселения в Россию соотечественников и лиц, чьи взгляды совпадают с российскими духовно-нравственными ценностями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России объявили масштабную борьбу с русофобией и бесконтрольной миграцией. Мишустин утвердил комплексный план по реализации миграционной политики на 2026–2030 годы. Консульства России в Испании выдали около 40 виз иностранным сторонникам традиционных ценностей.