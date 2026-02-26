Эксперты объяснили стратегическую важность Арктики для России

Губернатор Мурманской области Чибис: Арктика – новый космос для России

Tекст: Олег Исайченко

«В России 28 февраля отмечается День Арктики. Этот регион – новый космос, развитие которого важно с точки зрения национальной безопасности, геополитики, добычи ресурсов. Поэтому президент Владимир Путин уделяет огромное внимание этому направлению», – сказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

«В высокой степени готовности находится стратегия развития Арктики до 2050 года, формируется комплексный проект Трансарктического транспортного коридора. Наша задача – консолидировать управленческие и финансовые ресурсы по развитию макрорегиона», – добавил он.

«Усилия последних лет привели к миграционному приросту населения в Арктике. Основана крупнейшая в мире особая экономическая зона, реализовано более тысячи инвестиционных проектов на 2,7 трлн рублей заявленных инвестиций. Создано более 21 тыс. рабочих мест», – рассказал Максим Данькин, гендиректор «Проектного офиса развития Арктики».

Он отметил приоритетность развития Северного морского пути (СМП). «Арктика дает 6,2% ВВП России – это более 10% экспорта. Доходы бюджетов регионов за пять лет выросли на 69% – до 1,5 трлн рублей, а зарплаты – на 54%. Уже 23 тыс. семей получили льготную ипотеку, развивается проект «Арктический гектар». Для поддержки коренных народов запущена программа «Дети Арктики», – указал спикер.

«За 2025 год мы рассмотрели почти 1,3 тыс. заявлений на плавание судов, из них – 121 под иностранным флагом. Объем грузопотока на СМП держится на уровне 37 млн тонн, работают все восемь российских атомных ледоколов», – сообщил Сергей Зыбко, гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть».

«Чуть больше половины грузопотока Севморпути приходится на сжиженный природный газ. В Арктике у России два ключевых проекта: «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», которые увеличивают экономическую привлекательность региона», – добавил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

«Энергетика становится драйвером развития Арктики, развивается морское сообщение. Сдан первый газовоз арктического класса «Арктик-7» «Алексей Косыгин». Транзит по СМП будет развиваться, потому что западное направление становится все более опасным», – заметил он, выразив уверенность в том, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Угрозы влиянию России в Арктике несут действия иностранных военных, в частности – масштабные учения НАТО, подтвердил Илья Ухов, политолог. «Ремилитаризация региона ухудшает безопасность», – указал спикер, добавив, что Гренландия становится важным форпостом США и потенциальным местом добычи редкоземельных металлов.

По его словам, судьбу Арктики невозможно обсуждать без Москвы. «Семь из восьми арктических государств вошли в НАТО. В ответ Россия восстановила около 50 военных объектов в регионе, например – «Арктический трилистник» и «Северный клевер». Параллельно наша страна успешно отстояла юридические споры о шельфовой зоне», – напомнил он.

Но главным в регионе всегда остаются люди. «В Мурманске не так давно произошла авария на сетях. Жители региона, сотрудники коммунальных служб проявили настоящий героизм – при -30 градусах они нескольких дней восстанавливали электричество. Всех их чествовало руководство области», – напомнила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

В свою очередь Айсен Николаев, глава Якутии, упомянул важность указа о стратегии развития арктической зоны, госпрограмм и деятельности Министерства по развитию Арктики. «Арктика – приоритет России. Связанные с ее развитием задачи нужно решать всей страной. Уже введены в строй 12 торгово-логистических центров. Важны проекты «Синергия Арктики» и «Мобильный доктор». Удовлетворенность местных жителей медуслугами за три года выросла с 20% до 79%», – заметил он.

«В российской Арктике живет 2,5 млн человек – более половины всех арктических жителей. Мы столетиями осваивали регион и продолжаем это делать с помощью комплексных подходов, новых технологий, мастер-планов опорных населенных пунктов», – рассказал Александр Панин, директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ.

«В регионе возводятся университетские кампусы, жилье до 3 млн кв. м., развиваются образование, туризм, креативные индустрии, «софтовое» направление. В обществе есть запрос и на «арктические дачи», возможно, это станет отдельным трендом для многих арктических территорий. Наша задача – сделать Арктику комфортнее для жизни, ближе и проще для посещения», – сказал он.