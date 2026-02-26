В России резко снизилось потребление алкоголя и табака

Замглавы Минздрава Салагай сообщил о снижении потребления алкоголя и табака в России

Tекст: Мария Иванова

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай выступил на конференции «Здоровые города России» в Общественной палате. Он подчеркнул высокую эффективность принятых государством мер, передает РИА «Новости».

«В нашей стране был реализован Федеральный проект укрепления общественного здоровья, который позволил нам серьезным образом сократить потребление алкоголя и табака», – сказал чиновник.

По словам замглавы ведомства, создание здоровой среды стало конкретной задачей, поставленной президентом. Теперь это не просто теория специалистов, а реальная цель стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

Салагай также напомнил о запуске в 2025 году нового федерального проекта «Здоровье для каждого». Для успеха инициативы потребуется активное участие муниципальных властей и обновление местных программ.

Ранее Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя более чем на 11% за пять лет.

Глава ведомства Михаил Мурашко также заявил об улучшении ситуации с потреблением табака.