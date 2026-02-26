Ученые из Сибири создали сверхпрочный титановый сплав для авиации

Исследователи из Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН разработали композит, объединив металл с керамикой, передает РИА «Новости». Новый материал сочетает лучшие свойства компонентов, становясь более прочным и долговечным.
«Специалисты повысили свойства классического титанового сплава ВТ6 добавлением керамических частиц карбида бора. Так, по сравнению с исходным сплавом ВТ6 износостойкость композитного материала увеличилась примерно вдвое», – говорится в сообщении.
В научном институте отметили, что разработка особенно полезна для конструкций, требующих высокой стойкости к трению и низкой удельной плотности. Композит перспективен для защиты деталей летательных аппаратов от воздействия пыли и песка.
Результаты работы, выполненной в рамках совместного проекта Минобрнауки и Сибирского отделения РАН, опубликованы в международном журнале Surfaces and Interfaces.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые усовершенствовали титановые сплавы для применения в биомедицине с помощью 3D-технологий.
Специалисты МИСИС усилили прочность углеродной нити для печати деталей летательных аппаратов.