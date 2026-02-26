Премьер Японии заявила о передаче американской базы на Окинаве после переноса

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Япония не рассматривает других вариантов, кроме передачи ей Соединенными Штатами авиабазы Футэмма после ее переноса в район Хэноко, передает РИА «Новости».

Такаити подчеркнула: «Мы совершенно не предполагаем, что после завершения переноса в Хэноко база Футэмма не будет возвращена». Она отметила, что правительство считает перенос единственным способом снизить опасность и нагрузку на жителей Окинавы.

Такаити заявила, что США придерживаются всех согласованных договоренностей по этому вопросу. По ее словам, американская сторона продолжает реформу вооруженных сил на основе двусторонних соглашений, включая возврат базы Футэмма. Премьер добавила, что консультации и координация с Вашингтоном будут продолжены.

Возврат базы предусмотрен Комплексным планом по Окинаве, опубликованным в 2013 году, где перенос в Хэноко является условием передачи объекта Японии. Недавно в СМИ появилась информация, что США не намерены возвращать базу без наличия взлетно-посадочной полосы большой длины на новом объекте. На базе Футэмма взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,7 километра, а в Хэноко строятся две полосы по 1,8 километра каждая.

Такая позиция была зафиксирована еще в документе Счетной палаты США от 2017 года и не является новой. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми позднее подтвердил эту информацию.

