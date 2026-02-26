Defence Network: Российские РЭБ могли уничтожить американский дрон над Ираном

Tекст: Вера Басилая

Российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли вмешаться в полет разведывательного беспилотника MQ-4C Triton ВМС США, выполнявшего миссию в небе над Ираном, передает «Царьград».

Инцидент, по данным издания Defence Network, произошел в Персидском заливе в феврале 2026 года на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

«Современный беспилотник пропал с экранов радаров в Персидском заливе, южнее территории Ирана, 21 или 22 февраля 2026 года после подачи сигнала бедствия. Беспилотный летательный аппарат вылетел из Абу-Даби и проводил плановые разведывательные миссии на высоте около 10 километров, когда связь с ним была утрачена», – говорится в сообщении.

Авторы публикации отмечают, что, по мнению специалистов, средства РЭБ могли быть использованы для нарушения сигнала управления дроном, после чего он был физически уничтожен с применением кинетического оружия. В материале подчеркивается, что исчезновение аппарата пришлось на период критической напряженности в отношениях США и Ирана.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Иран прикрывает себя от возможных ударов США российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С».

Ранее американский беспилотник-разведчик MQ-4C Triton в начале февраля был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.

Незадолго до этого военные США сбили предполагаемый иранский дрон возле своего авианосца в Аравийском море.

В Североатлантическом альянсе ранее признали превосходство российских систем радиоэлектронной борьбы над западными аналогами.