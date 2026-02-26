В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

