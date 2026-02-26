Иран передал США предложения по атому через Оман

Tекст: Вера Басилая

Иранская делегация передала американским переговорщикам предложения по урегулированию ядерной проблемы через посредничество Омана, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство ИРНА.

Сообщается, что это произошло в рамках третьего раунда ядерных переговоров, а сам пакет предложений был передан главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.

Подробности содержания предложений не раскрываются. Отмечается, что вечером в среду аль-Бусаиди провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

«Обсуждения были сфокусированы на финальной координации перед переговорами между Ираном и США. Аракчи передал оманскому коллеге элементы возможного соглашения по иранской ядерной проблеме и отмене санкций», – цитирует агентство источник.

Ранее в Швейцарии начался очередной этап консультаций по иранской ядерной программе при посредничестве оманских дипломатов.