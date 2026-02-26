Военная драма «Малыш» о событиях спецоперации вышла в прокат

Лента появилась на больших экранах 26 февраля, а накануне премьера состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Режиссером выступил Андрей Симонов, главную роль исполнил Глеб Калюжный.

Прототипом героя стал Павел Черток, получивший позывной из-за юного возраста. Проект зародился в рамках программы «#СВОёКИНО», объединяющей кинематографистов и участников боевых действий.

«Мы привыкли, что бойцы – это брутальные мужики с автоматами, но как выглядит война сегодня, когда автоматы часто берут те, кому около двадцати, никто и не представлял», – отметил режиссер Андрей Симонов.

Съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. Саундтрек к фильму написал доброволец из ЛНР Сергей Нихаенко.

Напомним, Калюжный в апреле 2025 года начал участвовать в съемках фильма «Малыш» на территории ДНР.