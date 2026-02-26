Блиновская вернула контроль над компанией «Сады Адыгеи»

Елена Блиновская восстановила права на 100% долей в компании «Сады Адыгеи»

Tекст: Мария Иванова

Блогерша Блиновская вновь стала собственником 100% долей ООО «Сады Адыгеи», передает РИА «Новости». Согласно юридическим документам, стоимость актива оценивается более чем в 21 млн рублей.

С 20 февраля 2026 года блогер значится единственным учредителем организации, а генеральным директором выступает Людмила Цулаева. Ранее столичный арбитраж восстановил право собственности Блиновской по заявлению ее финансового управляющего.

При этом в отношении фирмы продолжает действовать исполнительное производство о наложении ареста. Приставы возбудили дело еще в сентябре 2025 года по решению Майкопского городского суда.

Компания была зарегистрирована в 2020 году и занимается выращиванием плодовых деревьев, орехов и специй. Заблокированных счетов у действующего предприятия на данный момент нет.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Также инстанция взыскала в доход государства 587 млн рублей и запретила ей заниматься коммерцией четыре года.

