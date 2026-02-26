Делегация Пятигорска посетила Армению для укрепления сотрудничества

Делегация Пятигорска посетила Дилижан и Ереван для укрепления сотрудничества

Tекст: Вера Басилая

Делегация из Пятигорска находилась с рабочим визитом в Армении с 23 по 26 февраля, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Пятигорска.

Председатель городской думы Дарья Самольянец подчеркнула важность народной дипломатии и отметила, что дружба с армянскими муниципалитетами – не просто официальный статус, а живые связи, объединяющие традиции, экономику и судьбы людей. По ее словам, поездка в Армению – не визит вежливости, а конструктивное теплое общение и обмен лучшими практиками.

В ходе визита руководство пятигорского завода «Профитэкс» заключило контракт с армянским предприятием «Еремян Фарм» на поставку фасовочной линии. В рамках соглашения компания из Армении получит автоматические линии, разработанные и произведенные в Пятигорске. Они предназначены для фасовки разных видов молочной продукции: сыворотки, кефира, сгущенного молока, йогурта и других жидких и пастообразных продуктов. Оборудование обеспечивает полный цикл упаковки – от розлива в пластиковую тару до герметизации фольгой, укупорки крышкой и нанесения этикетки.

Отмечается, что сотрудничество стало логичным продолжением работы «Профитэкс» на армянском рынке: продукция завода уже используется на восьми производствах в республике в течение 15 лет. Руководитель «Профитэкса» Юрий Князев отметил, что это долгосрочное сотрудничество основано не только на рыночной конъюнктуре, но и на особом доверии между партнерами. Основатель компании «Еремян» Давид Еремян, выразил уверенность, что такие визиты укрепляют партнерство между двумя странами и позволяют расширять взаимодействие. Председатель Думы Пятигорска Дарья Самольянец добавила, что подписание контракта стало вкладом в развитие добрососедских отношений между Россией и Арменией.

В ходе поездки были подписаны соглашения между двумя школами Пятигорска и дилижанской русской школой №2. Также заключено соглашение между администрацией Пятигорска и Дилижанской художественной школой имени Ованеса Шарамбеяна о совместных мероприятиях в области культуры и творчества. Первый визит представителей дилижанской школы №2 в Пятигорск запланирован на март, передает ТАСС.

Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков представил опыт работы центра и пригласил коллег из Армении посетить «Машук» для участия в совместных образовательных проектах. По его словам, такие программы помогают молодым людям лучше узнать друг друга и укрепить межличностные связи, что способствует развитию образовательного, молодежного и туристического обмена.

Делегация также посетила спортивную школу Дилижана, где стороны договорились о проведении в апреле матчевой встречи по греко-римской борьбе между спортсменами двух городов.

В Ереване пятигорчане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Галину Павловну Петухову с Днем защитника Отечества, передав ей приглашение от губернатора Ставропольского края посетить Россию в ближайшее время.

Делегация Пятигорска встретилась с мэром Дилижана Давидом Саргсяном, пишет «Московский комсомолец». На переговорах стороны особое внимание уделили созданию сквера дружбы, где появится памятный знак, посвященный партнерству городов. Завершить работы планируется к 2026 году. К проекту по обустройству сквера планирует присоединиться армянская община Пятигорска.

Самольянец отметила, что побратимские отношения между городами уже давно переросли формальные рамки, а принятие совместного плана работ стало логичным шагом в развитии сотрудничества. «Искренне люблю Пятигорск и надеюсь на продолжение нашего плодотворного и интересного сотрудничества», – отметил в свою очередь мэр Дилижана Саргсян.

Также делегация посетила мемориал героям Великой Отечественной войны, где прошла церемония возложения цветов. Достигнута договоренность о будущей встрече: делегация Дилижана посетит Парад Победы 9 мая в Пятигорске.

