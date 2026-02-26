Названы главные направления поездок из Москвы пользователей каршеринга

Нижний Новгород и Тула вошли в топ направлений каршеринга из Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

В дни отдыха с 21 по 23 февраля москвичи активно путешествовали по стране, пишет агентство «Москва». Компании проанализировали маршруты передвижений россиян в этот период.

«Традиционно в праздничные дни сохранялся интерес к торговым центрам: чаще всего ездили в «Авиапарк», «Европолис» и «Метрополис»», – заявили в пресс-службе «Делимобиля».

Москвичи также охотно посещали парки Сокольники, ВДНХ и «Зарядье», а для культурного досуга выбирали зоопарк и цирк на Цветном бульваре.

Лидерами среди междугородних маршрутов стали поездки из столицы в Тулу, Нижний Новгород и Петербург, а также из Нижнего в Казань. В «Ситидрайве» добавили, что стремительно набирают популярность путешествия во Владимирскую и Ярославскую области. Внутри Московского региона водители чаще всего направлялись в Красногорск, Мытищи и Одинцово.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о росте интереса к новым туристическим маршрутам внутри страны. Аналитики отметили усиление тренда на короткие поездки выходного дня длительностью около двух суток. Исследование сервиса бронирования показало намерение каждого восьмого респондента путешествовать по России в период каникул.