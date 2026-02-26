Дачникам пригрозили штрафами за сорняки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, федеральный закон №294-ФЗ, который вносит изменения в Земельный кодекс, вступит в силу с 1 марта 2026 года, передает РИА «Новости».

Согласно новым требованиям, бороться с опасными инвазивными растениями должны будут не только владельцы сельхозземель, но и дачники. При этом речь идет не только о борщевике Сосновского.

Как пояснил Русяев, опасными инвазивными считаются жизнеспособные растения, которые распространяются за пределами своего естественного ареала и представляют угрозу для окружающей среды или здоровья людей. Перечни таких растений устанавливают региональные власти, поэтому список зависит от конкретного субъекта России.

Если на участке будут найдены такие растения, гражданам грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей, а для бизнеса максимальная сумма наказания может достигать 700 тыс. рублей. Также возможно изъятие земель из категории сельхозназначения. В то же время на обычные дачные участки эта мера пока не распространяется, отметил Русяев.

