Похороны актрисы Натальи Климовой решили провести в день ее рождения 27 февраля

Tекст: Мария Иванова

Церемония прощания с актрисой Натальей Климовой состоится 27 февраля на территории монастыря в Муроме, передает ТАСС.

Друг семьи сообщил, что актрису похоронят именно там. «Отпевание и похороны пройдут на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме», – рассказал собеседник агентства.

Климова скончалась 25 февраля после продолжительной болезни. В последние годы она жила в Муроме вместе с Владимиром Заманским.

Наталья Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свою карьеру она начала в Школе-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году, после чего играла в театре «Современник».

Широкую известность актрисе принесли роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина» и образ Снежной королевы в экранизации одноименной сказки.