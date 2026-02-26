Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что возвращался из командировки, однако его поезд сломался недалеко от регионального центра.

Глава региона попытался найти транспорт и обратился с просьбой к местному жителю, но получил категорический отказ.

«Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600–700 было... Местный житель отказался подвезти», – написал он.

По словам Гладкова, на переезде его уже ждал автомобиль, присланный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым. Губернатор предположил, что поведение мужчины вызвано обидой на власть, и поручил подчиненным выяснить причины такого отношения.

До этого Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.