Жена Дмитриева рассказала, куда исчезали футболки мужа после переговоров

Tекст: Вера Басилая

Супруга специального представителя президента России Кирилла Дмитриева Наталья Попова рассказала журналисту Александру Юнашеву, что после переговоров забирает его футболки с патриотическими надписями, передает Ura.Ru со ссылкой на Life.

«Даже по футболочкам он сам принимает решения… Это я у него потом эти футболочки забираю, говорю «дай поносить», – поделилась Попова.

Отвечая на вопрос о любимых вещах, Попова отметила, что ей особенно нравятся свитшоты и футболки с надписями «Россия – страна, которая ничего не боится» и «Орешник», однако последние она надевает только на специальные мероприятия. Также она подчеркнула, что несмотря на публичность, вопросы переговоров супруги дома не обсуждают.

Попова пояснила, что ее муж серьезно относится к конфиденциальности и не раскрывает деталей переговорного процесса, сохраняя секретность обсуждаемых тем.

Дмитриев и Попова нередко появляются вместе на официальных мероприятиях, а выбор одежды с патриотической символикой стал заметной чертой публичного образа главы РФПИ.

Ранее после переговоров в Майами Дмитриев опубликовал фотографию в футболке с надписью на английском «Next time in Moscow».