Грузия решила усилить связи со странами Центральной Азии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Отношения со странами Центральной Азии для Грузии приобретают стратегическую важность в контексте развития «Среднего коридора». Наши интересы в этом совпадают», – заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили телекомпании «Рустави-2».

«Наши позиции и позиции стран Центральной Азии должны быть сближены еще больше, чтобы еще лучше использовать потенциал Грузии», – сказала она.

По словам Маки Бочоришвили, «Средний коридор» «демонстрирует особую роль Грузии для ЕС».

«Однако Еврокомиссия сегодня проявляет позицию, вызывающую наше разочарование, так как не видит реальностей и роли Грузии в этом проекте. Они, вместо того, чтобы вести с нами интенсивный диалог, даже не хотят посмотреть на карту, чтобы понять жизненную важность для них Грузии в обеспечении их безопасности и экономики», – сказала министр иностранных дел Грузии.