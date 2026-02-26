Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны

Американист Дудаков: Инцидент с американским катером у берегов Кубы – попытка создать Casus belli

Tекст: Анастасия Куликова

«Вряд ли инцидент с катером у берегов Кубы был организован представителями американской власти. Скорее всего, произошедшее – частная инициатива выходцев с Кубы», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что кубинская диаспора в штате Флорида настроена крайне негативно по отношению к правительству Гаваны и надеется на смену режима.

По оценкам собеседника, речь идет о попытке организовать провокацию и создать Casus belli. «По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров Свободы войска», – полагает эксперт. Впрочем, оговорился Дудаков, сценарий вряд ли будет реализован по ряду причин.

«Во-первых, мы видим довольно невнятную реакцию Белого дома на инцидент», – пояснил политолог. Он указал, что Джей Ди Вэнс – изоляционист по взглядам – сразу постарался нивелировать последствия кризисной ситуации. Иначе отреагировал кубинец Марко Рубио. «Госсекретарь – главный ястреб в отношении Кубы. Я думаю, он был бы не против воспользоваться произошедшим», – рассуждает спикер.

Другое дело, что возможности США ограничены. «Немалая часть американской военной группировки была переброшена из Карибского моря на Ближний Восток. Пентагону приходится разрываться между всеми горячими точками на фоне нехватки собственных военных ресурсов», – детализировал американист вторую причину.

Но если Штаты все же решатся ввести войска в Гавану, то высоки риски, что это станет повторением опыта высадки американце в заливе Свиней, предупредил Дудаков. «Да, ситуация в экономике островного государства крайне тяжелая, потому что американцы перекрыли поставки энергоносителей. Но там нет протестов. Кроме того, недавнее решение Верховного суда США отменить многие тарифы Трампа, вероятно, пойдет на пользу Гаване, ведь Мексика, скажем, может возобновить отправку грузов на Кубу», – рассуждает собеседник.

Наконец, против конфронтации выступают американские граждане. «Январские опросы показывали, что две трети американцев негативно оценивают перспективы каких-либо милитаристских авантюр в Карибском море. Поэтому, повторю, сильно сомневаюсь, что Трамп рискнет устраивать военную эскалацию», – заключил Дудаков.

Ранее катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. По данным МВД островного государства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени. Судно, зарегистрированное во Флориде, было обнаружено на расстояние до одной морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

Когда подразделение кубинской пограничной охраны приблизилось к катеру, чтобы установить личности пассажиров, с лодки были произведены выстрелы. Ранен один из пограничников. Погранслужба открыла ответный огонь. «В результате столкновения четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения», – сообщили в ведомстве, добавив, что всех пострадавших доставили на территорию Кубы.

МВД установило личности участников вторжения: все они кубинцы, проживающие в США. Большинство из них имеет судимость. Задержанные во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию Кубы в террористических целях. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма.

В Штатах отрицают причастность к инциденту. Газета The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что катер не принадлежал американским военно-морским силам или береговой охране. По словам источника издания, лодок ВМС не было в районе стрельбы.

Госсекретарь Марко Рубио заверил, что сотрудники администрации США не имеют отношения к произошедшему у побережья Кубы. Он сообщил, что Вашингтон проведет независимую проверку инцидента и представят ее результаты Дональду Трампу. «В настоящее время мы собираем факты», – сказал он.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер также заявил о начале расследования инцидента. По его словам, Штаты не должны доверять кубинскому правительству, а потому власти сделают все возможное, чтобы «привлечь этих коммунистов к ответственности».

Более сдержанно высказался вице-президент Джей Ди Вэнс. Он отметил, что администрация не рассматривают перестрелку как повод для серьезной тревоги. «Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», – сказал Вэнс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с американским катером «агрессивной провокацией Вашингтона». Она считает, что целью таких действий является «эскалация ситуации и детонация конфликта». Напомним, в последнее время администрация Трампа ужесточает политику в отношении Острова Свободы.

Так, в конце января американский лидер подписал указ, допускающий введение импортных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Одновременно было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности со стороны Гаваны. По данным американских СМИ, США готовят полную морскую блокаду острова, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства Кубы.

Как напоминает The New York Times, перестрелка в территориальных водах в среду стала не первым случаем за последние годы. Министерство внутренних дел Кубы докладывало, что за первые шесть месяцев 2022 года было перехвачено 13 катеров, занимавшихся контрабандой мигрантов. В одном случае во время преследования кубинскими пограничниками человек на борту лодки открыл огонь с близкого расстояния из автоматической винтовки, в результате чего был ранен офицер.

В ходе другого инцидента кубинские пограничники вступили в перестрелку с судном в трех морских милях к северу от Баия-Хонды, города в северо-западной провинции Артемиса. При приближении кубинцев наркоторговцы открыли огонь. «В очередной раз происходят прискорбные события, являющиеся следствием враждебной и безответственной миграционной политики правительства США в отношении Кубы», – заявили тогда в кубинском МВД.