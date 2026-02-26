Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова

Tекст: Мария Иванова

О смерти актрисы, прославившейся ролью Снежной королевы, сообщил друг семьи, передает ТАСС.

Наталья Климова ушла из жизни 25 февраля в возрасте 87 лет.

«Натальи не стало вчера, последнее время она сильно болела и почти не ходила. Возраст, все-таки», – рассказал собеседник агентства.

Последние годы Климова жила в Муроме вместе с Владимиром Заманским. Актриса родилась 27 февраля 1938 года в Москве и начала творческий путь в Школе-студии МХАТ. Учебу она завершила в 1963 году.

После окончания школы-студии Климова играла в театре «Современник». Широкую известность ей принесла роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина», а также образ Снежной королевы в экранизации сказки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и режиссер Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет. В тот же день Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни после тяжелой болезни.