Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете VPN на рабочих местах

Роскомнадзор сообщил о массовой отправке поддельных писем о якобы запрете VPN

Tекст: Вера Басилая

Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем, в которых ложно сообщается о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В сообщении регулятора отмечается: «26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Это фейк!».

В ведомстве уточнили, что поддельные письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Однако подчеркивается, что все официальные письма ведомства должны содержать электронную подпись в формате .sig.

Роскомнадзор напомнил, что проверить подлинность и срок действия электронной подписи можно на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует только электронные адреса в формате name@rkn.gov.ru. Граждан и организации призвали быть внимательными и не реагировать на письма, поступающие с других почтовых адресов.

Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам для усиления контроля над обходом блокировок.

МВД России предупредило о массовой рассылке фальшивых документов якобы от имени регулятора и ФСБ.

Российские власти не рассматривают введение штрафов за использование VPN-сервисов.

Глава комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что в 2026 году не стоит ожидать ограничений на использование VPN в России.