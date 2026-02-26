Директора ЧОП отправили под домашний арест из-за атаки в школе Пермского края

Следственный комитет предъявил обвинение руководителю ЧОПа в рамках расследования дела о покушении на убийство в учебном заведении.
Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью, сообщает ТАСС.
Мужчину отправили под домашний арест.
Силовики провели обыск в офисе компании и изъяли документацию. Выяснилось, что нанятый охранник ненадлежащим образом выполнял обязанности и не использовал постоянно ручной металлоискатель.
Также правоохранители задержали 16-летнюю жительницу Пскова, которая через мессенджер давала советы нападавшему подростку. Ей предъявлено обвинение в пособничестве покушению на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Суд заключил девушку под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование уголовного дела после нападения учащегося с ножом на сверстника в Пермском крае. Министерство образования региона приостановило учебный процесс во всех школах города Александровска.