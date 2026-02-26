В Улан-Удэ школьник готовил убийство сверстников

МВД Бурятии предотвратило подготовку 12-летним подростком убийства сверстников

Tекст: Вера Басилая

В Улан-Удэ была предотвращена подготовка 12-летнего школьника к убийству своих сверстников, передает ТАСС. Об этом сообщил министр внутренних дел по Республике Бурятия Олег Кудинов во время ежегодного отчета в Народном Хурале Бурятии. По его словам, инцидент произошел в Железнодорожном районе города в текущем году.

Кудинов заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ, которые предусматривают ответственность за приготовление и покушение на преступление, а также за убийство.

Правоохранительные органы продолжают разбирательство по этому делу. Уточняется, что подобные случаи требуют особого внимания со стороны как полиции, так и образовательных учреждений.

Ранее в Александровске в Пермском крае ученик седьмого класса напал на сверстника с ножом, в результате чего пострадавший получил тяжелое ранение.

В начале февраля суд в Омской области арестовал школьника за подготовку массового убийства в учебном заведении.

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники правоохранительных органов задержали подростка с топором и пистолетом.

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев отметил, что существенная часть детей, совершавших противоправные действия, происходят из внешне благополучных семей.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о недостаточной эффективности профилактической работы в молодежной среде.