TWZ назвал главные вопросы о возможном нападении США на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главные вопросы и угрозы возможной американской военной операции против Ирана разобрал в своем материале TWZ.

Как отмечает издание, США стянули значительные военные силы в регион, однако конкретные цели потенциальной воздушной кампании до сих пор неясны. В материале подчеркивается, что возможные варианты включают разрушение ядерной программы Ирана, уничтожение ее военной промышленности и, возможно, смену власти, однако все эти задачи сопряжены с огромными военными и политическими рисками.

TWZ отмечает, что участие Израиля в крупномасштабной операции практически неизбежно. Израиль располагает сотнями боевых самолетов, уникальными вооружениями, а также широкой агентурной сетью внутри Ирана. В частности, Mossad уже проводил операции по нейтрализации иранских систем ПВО и ликвидации ключевых ученых с использованием дронов. Американская разведка подобных возможностей на территории Ирана не имеет.

Издание подчеркивает, что Иран располагает крупным арсеналом ракет малой и средней дальности, а также дронами и крылатыми ракетами, способными угрожать американским базам и союзникам в регионе. Даже во время недавней войны Израилю не удалось уничтожить все ракетные возможности Тегерана, и большая часть арсенала хорошо укрыта или замаскирована. Это делает высокоточным поражение этих целей крайне затруднительным.

TWZ обращает внимание на опасность для американских военных объектов, как на земле, так и на море. Иран способен наносить удары по базам США в регионе и даже по кораблям ВМС США, используя скрытые платформы и контейнеризированное вооружение. В случае развития конфликта может быть перекрыт Ормузский пролив, что приведет к глобальным экономическим последствиям.

Отдельно выделяется проблема истощения запасов современных перехватчиков и ПРО. Война с Ираном может привести к дефициту дорогостоящих ракет-перехватчиков, которые необходимы и для защиты от других угроз, например, со стороны Китая. Кроме того, отмечается, что у Ирана есть кибервозможности и агентурная сеть, которые могут быть активированы внутри США и в других странах в случае войны.

TWZ подчеркивает, что многие детали возможной операции держатся в секрете, а реальный масштаб рисков и последствий трудно оценить. Вопрос о целесообразности военного удара против Ирана остается открытым, особенно на фоне политических заявлений Дональда Трампа о нежелании втягивать Америку в новые войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по военным базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» осуществил переход в Аравийском море. США направили десятки самолетов-заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.