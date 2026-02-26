Британский правый радикал Робинсон посетил Госдеп США по официальному приглашению

Tекст: Алексей Дегтярёв

Робинсон посетил Вашингтон, где встретился с представителями американских властей, пишет Bloomberg.

Советник Госдепартамента Джо Риттенхаус поддержал гостя. «Мир и Запад становятся лучше, когда мы боремся за свободу слова», – написал чиновник в соцсетях.

Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, ранее получил запрет на въезд в Соединенные Штаты из-за богатого криминального прошлого. Тем не менее он сообщил о приглашении со стороны Госдепа для налаживания дружеских связей. В ходе поездки британец также записал интервью с конгрессменом Рэнди Файном, обсудив с ним вопросы исламизации.

По мнению агентства, визит может вызвать обеспокоенность у британских политиков, включая лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Новая администрация США в своей стратегии нацбезопасности обещала поддерживать патриотические движения Европы.

В октябре прошлого года американский миллиардер Илон Маск оплатил судебные расходы Томми Робинсона в Британии. Ранее этот правый активист организовал в Лондоне масштабную акцию «Соединим королевство» с участием десятков тысяч человек.