Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном

Иран начал восстановление ядерных объектов после ударов США и Израиля

Tекст: Мария Иванова

Американские военные могут столкнуться с противником, сохранившим критический потенциал, передает Bloomberg.

Фотографии, сделанные в этом месяце, демонстрируют работу иранских инженеров по расчистке завалов на ядерных объектах, пострадавших во время 12-дневного конфликта. Это противоречит утверждениям Белого дома о том, что способность Ирана производить ядерное топливо была полностью уничтожена.

«Их предупреждали, чтобы они не предпринимали попыток восстановить свою оружейную программу, в частности ядерную», – заявил Дональд Трамп в обращении «О положении страны».

Однако снимки свидетельствуют об обратном: входы в туннели близ Исфахана засыпаны для защиты от авиаударов, а в Натанзе возводится новая крыша. Аналитики отмечают, что даже мощные бетонобойные бомбы GBU-57 весом более 13,6 тыс. килограммов имеют предел эффективности против объектов, скрытых глубоко в скалах. Некоторые ключевые камеры находятся на глубине десятков метров под землей.

Эксперты подчеркивают, что авиация способна разрушить строения, но не может уничтожить научные знания и политическую волю к восстановлению. География Ирана с его горной местностью и рассредоточенными объектами делает задачу полной ликвидации ядерной программы практически невыполнимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан анонсировал восстановление разрушенных Вашингтоном и Тель-Авивом ядерных объектов.

Американская пресса сообщила об ускорении строительства секретного военного сооружения в иранской провинции Исфахан.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла о необходимости нескольких лет для реконструкции уничтоженной инфраструктуры в Натанзе и Фордо.