Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группировка состоит из несовершеннолетних, они в балаклавах избивают других, подражая сериалу «Слово пацана», передает Msk1.ru.

Жертвой нападения стал 16-летний юноша, которого толпа из 20 человек избила во дворе дома. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение мозга и гематомы.

«На моего ребенка напала группа лиц в масках. Среди них был подросток, который имел претензии к нему из-за бросания снежками», – рассказала мать мальчика.

По ее словам, конфликт начался еще в декабре, когда снежок случайно упал рядом с бабушкой одного из нападавших.

Спустя несколько дней злоумышленники выманили школьника из дома, угрожали ему ножом и заставили извиняться на камеру. Родители пострадавшего обратились в полицию и написали обращение в приемную главы СК России Александра Бастрыкина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Местные жители сообщают и о других похожих инцидентах в городе. Вечером 23 февраля группа примерно из 20 человек напала на двух прохожих на улице Воровского. Очевидцы утверждают, что агрессивные подростки могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре в Краснодаре полиция задержала участницу «бойцовского клуба» за избиение школьницы. В апреле прошлого года в Москве суд арестовал двоих несовершеннолетних за нанесение тяжелых травм восьмикласснику.