Автоэксперт сказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве

Tекст: Tata K

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в районе Тушино будет проведен эксперимент по управлению дорожным движением жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, долю «умных» светофоров в столице планируется увеличить до 80%.

«Сама по себе инициатива московских властей выглядит перспективным шагом. Москва уже имеет большой опыт в использовании интеллектуальных систем на транспорте, например, в светофорах в центре города. Переход к управлению целым микрорайоном – это естественный путь развития», – считает Солдунов.

Он подчеркивает, что благодаря подобного рода экспериментам появляется возможность проверить технологии в реальных условиях. Также можно будет оценить эффективность и возможные риски этой идеи, а при удачном результате – распространить и на другие дорожные участки.

Собеседник обращает внимание на то, что внедрение искусственного интеллекта в управление дорожным движением довольно сложная задача. Нейросети смогут анализировать данные с камер и датчиков и мгновенно менять режимы работы светофоров в зависимости от текущей ситуации. В том числе они смогут предоставлять эффективные коридоры движения для машин скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.

«При этом возникает возможность выявлять поведение водителей-нарушителей, использующих пресловутую «опасную езду». Мы получим важный опыт для развития транспортной системы Москвы в будущем», – заключил Солдунов.

В конце прошлого года в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили, что дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать неправильную остановку автомобилей, мешающих выезду с парковки или движению пешеходов, даже без запрещающих знаков или разметки.