Politico: ЕС пообещал Венгрии нефть ради отмены вето по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз не планирует прибегать к юридическим мерам против Венгрии из-за её отказа поддержать выделение Украине кредита на 90 млрд евро, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Politico и заявления европейских дипломатов. Вместо этого ЕС намерен воздействовать на Будапешт с помощью политического давления и уговаривать Венгрию снять вето.

Как отмечает издание, одним из таких инструментов может стать документ с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По мнению двух дипломатов, такой подход выглядит более реалистичным в текущей ситуации.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже и призвал Еврокомиссию использовать все доступные инструменты для преодоления блокировки. Хотя ранее звучали намеки на применение процедуры по статье 7, которая может привести к лишению Венгрии права голоса, четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС отвергли возможность юридического решения.

«Времени для юридического варианта нет... Придется искать политическое решение», – подчеркнул один из дипломатов, опрошенных изданием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что власти Украины шантажируют Венгрию энергоносителями.