Мурашко заявил о регистрации аналога хирургического робота «да Винчи»

Tекст: Катерина Туманова

«В Российской Федерации зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии отечественного производства. Она уже сегодня может поставляться в медицинские организации как в федеральные, так и региональные. Это новый формат хирургической помощи», – цитирует Мурашко ТАСС.

Министр уточнил, что робот в первую очередь будет направляться в те учреждения, где требуется развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

Он подчеркнул, что использование первого российского робота-хирурга позволит увеличить скорость лечения и ускорить процесс выздоровления пациентов.

