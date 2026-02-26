Экономист Коваленко назвала ошибку, приводящую к переплате за газ

Tекст: Катерина Туманова

«Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы – отсюда может возникнуть переплата», – рассказала она агентству «Прайм».

Эксперт рекомендовала своевременно обновлять информацию о составе семьи в управляющей компании, чтобы избежать лишних расходов.

Если переплата уже произошла, Коваленко советует запросить выписку из домовой книги и подать ее в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию для перерасчета.

Такое обращение позволяет скорректировать начисления на основании фактического числа жильцов.

