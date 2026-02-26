  • Новость часаГенпрокурор Флориды пообещал наказать Кубу за стрельбу по американскому катеру
    Киев ударил по дорогому для Вашингтона
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    26 февраля 2026, 06:10 • Новости дня

    Глава МВФ предупредила США о необходимости сокращать госдолг

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева напомнила правительству США о госдолге, уровень которого достиг такого объема, что пора подумать о том, как его снижать, вместо планов на увеличение военного бюджета страны.

    «США в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять среднесрочное внимание снижению долга и дефицита», – цитирует Георгиеву РИА «Новости».

    Так глава МВФ прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить бюджет Пентагона в 2027 году до 1,5 трлн долларов.

    Кроме того, отметила Георгиева, США следует следить за бюджетным дефицитом.

    «Будьте осторожны. Следите за уровнями дефицита и долга», – предупредила она.

    По словам главы МВФ, оценки ведомства по отношению к экономике США в ближайшие месяцы могут измениться из-за повышенной неопределенности.

    По данным Минфина США на 24 февраля, государственный долг страны достиг 37,787 трлн долларов. Годом ранее этот показатель находился на отметке 36,219 трлн долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госдолг США в октябре 2025 года достиг 38,02 трлн долларов. Американский финансист Рэй Далио заявил, что политика администрации Трампа способна привести к увеличению госдолга США до 55 трлн долларов. МВФ спрогнозировал госдолг США к 2031 году на уровне  140% ВВП.


    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    25 февраля 2026, 10:06 • Новости дня
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.

    Президент задействовал раздел 122 Закона о торговле 1974 года для установления единого сбора в 10% на зарубежную продукцию, передает Bloomberg.

    Новые правила начнут действовать с 24 февраля и продлятся 150 дней. Политик воспользовался альтернативным законом спустя несколько часов после решения суда.

    Глава государства пригрозил повысить ставку до 15%, если экономическая ситуация не изменится. При этом исключения сделаны для фармацевтики, автомобилей, некоторых критически важных минералов и товаров в рамках соглашения USMCA. Также под действие новых норм не подпадают продукты, облагаемые налогами по соображениям нацбезопасности.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Президент пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Американист Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Речь главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе не убедила ни общественность, ни политиков США в наступлении «Золотого века» Америки. Ситуация приведет к расколу в стане республиканцев. В рамках агитаций перед промежуточными выборами даже протрамповские кандидаты в своих регионах будут открещиваться от его инициатив, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Выступление главы Белого дома Дональда Трампа в Конгресса можно назвать историческим разве что из-за почти двухчасовой продолжительности, но вряд ли – содержательно. Спич отразил то, насколько хорошо идут дела в администрации президента, но не в США», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «В отчетах об экономическом положении дел в стране, по общественному треку и даже в вопросах внешней политики Трамп продемонстрировал параллельную реальность. Например, он говорил о снижении цен на бытовые товары и продукты, а также анонсировал дальнейший рост благосостояния американцев. Все это не соответствует действительности», – продолжил он.

    «Также стоит отметить, что команда Трампа решила уделить приоритетное внимание внутренней политике, потому что это болевая точка для большинства американцев. Они не будут слушать про урегулированные конфликты, если их социальное положение ухудшается. Например, Россию Трамп упомянул всего один раз – в контексте украинского кризиса. И это как раз точно соответствует запросам электората», – пояснил аналитик.

    «Другое дело, что этим запросам не соответствуют сами ответы американского президента. Его спичрайтеры на всякий случай отдали предпочтение терминам «весомый рост», «солидное повышение», нежели точным цифрам. Видимо, это было необходимо для снижения возможностей опровержения и критики со стороны тех, кто будет разбирать речь в дальнейшем», – заметил спикер.

    «Оскорбления со стороны главы Белого дома в адрес демократов, которых он называл сумасшедшими, тоже не вызывают симпатии в стане республиканцев. Это показало лишь то, что Трамп отринул все приличия на внутриполитическом контуре», – считает эксперт.

    «Незадолго до выступления Трампа Верховный суд постановил, что его международные тарифы нарушают федеральное законодательство. Это тоже весьма ухудшило восприятие общественностью речи главы Белого дома. Негативную медийную картинку происходящего транслирует даже часть некогда условно протрамповских СМИ», – продолжил политолог.

    «Что касается роста военного бюджета, то это довольно стандартная практика. Она не поможет Трампу привлечь дополнительные симпатии на свою сторону. К тому же, в Конгрессе сидят не дураки, и они прекрасно помнят, что Пентагон ни разу полностью не прошел аудит успешно. Аудиторская группа, например, хвалила корпус морской пехоты за ясную отчетность, тогда как некоторые другие подразделения этим похвастаться не могли», – заметил спикер.

    «В общем, Трамп никого не убедил в наступлении «Золотого века» Америки – ни широкую общественность, ни даже приверженцев концепции «Make America Great Again» (MAGA). Все это может привести к тому, что в рамках агитаций перед выборами в Палату представителей даже протрамповские республиканцы в своих регионах будут открещиваться от его инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    «В Конгрессе же, скорее всего, наберется достаточное число республиканцев в обеих палатах для простого большинства, выступающего против тарифов Трампа за исключением некоторых секторальных треков», – резюмировал эксперт.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса – Сената и Палаты представителей – с докладом о положении дел в стране. «Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности внутри страны, войнами и хаосом по всему миру», – заявил он.

    Сейчас же, по его словам, «границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает, как никогда прежде», сообщает CNN. Трамп напомнил, что в прошлом году призвал Конгресс запустить процесс «крупнейшего в американской истории снижения налогов». «Наше республиканское большинство блестяще справилось с этой задачей», – подчеркнул спикер.

    Одной из главных причин «ошеломляющего экономического подъема» он назвал пошлины. «Я использовал этот инструмент, чтобы заключить выгодные сделки для нашего государства, как в экономическом плане, так и в сфере национальной безопасности. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Трамп заметил, «многие американцы обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может несправедливо повысить их счета за электричество».

    «Я рад объявить о заключении нового соглашения о защите потребителей электроэнергии. Теперь крупные технологические компании будут обязаны сами обеспечивать свои потребности в электричестве. Они могут строить собственные электростанции на площадках своих предприятий», – сообщил он.

    Коснулся президент и такой актуальной темы, как общественная безопасность. «Я задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления правопорядка в самых опасных городах, включая Вашингтон, Мемфис, а также штаты Теннесси, Новый Орлеан и Луизиана. В столице преступность практически исчезла. Ее показатели находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а количество убийств в городе в январе снизилось почти на 100% по сравнению с прошлым годом», – сообщил он.

    Затем он перешел к глобальной безопасности. «Наша страна никогда не была сильнее. За первые 10 месяцев я закончил восемь войн, включая камбоджийско-тайские пограничные столкновения. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, Газа. Это болевые точки мира. А между Пакистаном и Индией был бы ядерный конфликт», – заверил Трамп.

    «Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тыс. солдат. Этого конфликта никогда не случилось, если бы я был президентом», – добавил он.

    «У нас самая мощная армия на земле. Но, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую мощь. Это называется «мир через силу», – подчеркнул президент США, напомнив о повышении бюджета Пентагона на 2026 год до триллиона долларов.

    По словам Трампа, еще одним признаком растущего американского величия стала победа сборной страны по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Он пообещал вручить голкиперу команды Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.

    В своей речи он также критиковал демократов и судей за противодействие введению пошлин, проведению реформ миграционной политики и в попустительстве предполагаемому мошенничеству с программами социальной защиты.

    «От залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты. И от исторических улиц Филадельфии до нашей столицы, Вашингтона, наступил «Золотой век» Америки. Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась; она продолжается, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота», – завершил речь Трамп.

    Ранее внешней политике Трампа нанесли серьезный удар – Верховный суд признал незаконными пошлины, введенные Белым домом в отношении целого ряда государств. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как судебное решение изменит американскую дипломатию и что произошедшее означает для России.

    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    25 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В обращении к нации Дональд Трамп пообещал новую эру экономического роста и обвинил демократов в высоких ценах на медицинские услуги, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением «О положении страны», заявив, что Америка «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо», передает Bloomberg.

    В начале выступления он подчеркнул: «Вы еще ничего не видели. Мы добьемся еще большего». Трамп назвал текущий период «золотым веком Америки» и пообещал дальнейшее экономическое процветание.

    В ходе рекордного по длительности выступления – оно длилось 1 час 47 минут – президент отметил успехи американских спортсменов и военных, а также привел примеры героизма ветеранов. Трамп озвучил несколько инициатив, среди которых государственная поддержка пенсионных накоплений для работников без доступа к 401(k) и запрет на покупку индивидуальных акций для членов Конгресса и их семей. Он также предложил запретить выдачу коммерческих водительских удостоверений нелегальным мигрантам.

    Речь Трампа сопровождалась ожесточенными перепалками с демократами. Президент обвинил оппонентов в высоких ценах на медицинские услуги, а также раскритиковал их подходы к вопросам иммиграции и торговли. В ответ некоторые демократы обвинили Трампа в коррупции, а его выпады против сомалийских мигрантов вызвали резкую реакцию со стороны конгрессвумен Илхан Омар.

    Президент в очередной раз предостерег Иран, заявив: «Мое предпочтение – решить этот вопрос дипломатией, но одно несомненно: я никогда не позволю мировому спонсору терроризма, а это именно так, получить ядерное оружие». Трамп также рассказал о военных операциях США в Латинской Америке, включая задержание Николаса Мадуро и получение 80 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

    Несмотря на попытки продемонстрировать экономический рост, Трамп сталкивается с низкими рейтингами одобрения – согласно опросу CNN, лишь 26% независимых избирателей поддерживают его работу. Демократы используют недовольство избирателей ростом цен и тарифной политикой президента для консолидации своих позиций перед предстоящими выборами. Трамп пообещал продолжить курс на налоговые и торговые реформы, а также обязать технологические компании строить собственные электростанции для снижения стоимости электроэнергии для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение новых пошлин.

    Трамп раскрыл схему, по которой оплату поставок оружия для Украины предлагает осуществлять через структуры НАТО.

    В своем обращении к Конгрессу США Трамп практически обошел тему отношений с Россией.

    25 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО

    Трамп: НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости

    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что все американские вооружения для Киева оплачиваются альянсом в полном объеме через специальные программы закупок.

    Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о положении дел в стране, передает РИА «Новости».

    Он особо отметил финансовую сторону военной помощи. «Все, что мы отправляем на Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», – сказал политик.

    Американский лидер добавил важную деталь о новых договоренностях с партнерами. По его словам, члены альянса согласились вносить в общий бюджет организации пять процентов ВВП.

    В начале июля СМИ сообщали о проблемах с военной помощью Вашингтона. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки ракет из-за опасений критического сокращения собственных запасов на складах.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжают поставлять вооружения для нужд Киева в прежнем режиме.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют поставить Украине вооружения на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через программу закупок с помощью союзников по НАТО.

    Дональд Трамп сообщил о продаже вооружения странам НАТО по полной стоимости для последующей передачи Киеву.

    Ранее глава Белого дома возложил все расходы по конфликту на партнеров по альянсу.

    25 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США и украинский лидер провели телефонные переговоры на фоне недавних заявлений о несправедливости мирного плана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    Дональд Трамп проводит беседу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Информацию о текущем звонке распространил репортер портала Axios Барак Равид.

    «По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», – написал журналист в социальной сети.

    На прошлой неделе газета The Sun писала, что украинский лидер раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию. Зеленский охарактеризовал план как «несправедливый» и предупредил, что Киев никогда не простит Вашингтон за подобные решения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что от США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому.

    25 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России

    Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России до 20%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2026 году Россия сократит зависимость федерального бюджета от нефтегазовых поступлений, сосредоточив основное внимание на развитии других секторов экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

    Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что Россия постепенно сокращает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. По словам министра, «мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы».

    Силуанов подчеркнул, что в 2026 году доля нефтегазовых поступлений составит менее 20% от общего объема федерального бюджета. Министр считает такую тенденцию нормальной, поскольку основная ставка делается на развитие экономики, а не на сырьевые ресурсы.

    Ранее Силуанов отмечал необходимость снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов и минимизировать процентные риски. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр уточнил параметры бюджетного правила и пересмотрел методики субсидирования, чтобы снизить нагрузку на бюджет при внешних шоках.

    Также Силуанов подчеркивал, что министерство не планирует увеличивать налоговую нагрузку на нефтяные и нефтеперерабатывающие организации. Он отмечал, что любые дополнительные изъятия могли бы негативно повлиять на цены внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская экономика не перешла в минус, несмотря на падение нефтяных цен и впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Сейчас соотношение доходов бюджета составляет 70 к 30 в пользу ненефтегазового сектора против 50 к 50 восемь лет назад, заявили в ФНС.


    25 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%

    Мишустин: ВВП России за три года вырос больше чем на 10%

    Tекст: Вера Басилая

    За последние три года внутренний валовой продукт России увеличился более чем на 10%, чему способствовали новые национальные проекты и концентрация ресурсов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Валовой внутренний продукт страны в 2025 году увеличился на 1%, а суммарный рост за последние три года составил более 10%, передает ТАСС.

    Глава правительства подчеркнул, что такие показатели были достигнуты, невзирая на усиление внешних вызовов.

    «Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%, что соответствует общемировому уровню. И это при усилении непростых внешних вызовов», – отметил премьер-министр в ходе отчета в Госдуме.

    По словам главы кабмина, добиться этого удалось благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. В частности, был обеспечен быстрый старт новым национальным проектам, ориентированным на технологическое лидерство.

    Мишустин добавил, что новые задачи требуют запуска проектов с длительными инвестиционными циклами и расширения инфраструктуры. Также совершенствуется система госуправления, что позволяет быстрее выявлять проблемные места.

    Ранее президент Владимир Путин отметил ежегодный рост ВВП страны более чем на 4% в последние два года.

    Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указал на вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

    25 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп обошел тему отношений с Россией в обращении к Конгрессу США

    Трамп упомянул Россию дважды в обращении к Конгрессу за рекордно длинное выступление

    Tекст: Вера Басилая

    В ежегодном обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп почти не затронул тему отношений с Россией, ограничившись лишь двумя упоминаниями.

    Американский лидер в ходе ежегодного обращения к Конгрессу обошел стороной тему диалога с Москвой, передает ТАСС.

    Президент США упомянул Россию всего два раза: в контексте конфликта на Украине и касательно наличия вооружений РФ у Венесуэлы.

    Выступление главы государства продлилось один час 48 минут, что стало абсолютным рекордом по продолжительности для посланий «О положении страны». Ранее пальму первенства удерживал Билл Клинтон, чья речь в 2000 году заняла один час 29 минут.

    Стоит отметить, что в марте 2025 года Трамп выступал перед законодателями один час 39 минут. Однако то мероприятие формально не считалось полноценным итоговым посланием, так как политик только вступил в должность во второй раз.

    Ранее в аэропорту Эндрюс приземлился военный Boeing-E4B Nightwatch перед ежегодным обращением президента США Дональда Трампа к Конгрессу.

    Напомним, в своей инаугурационной речи глава Белого дома вовсе не упомянул Россию и Украину.

    25 февраля 2026, 17:04 • Новости дня
    Названо количество установивших самозапрет на кредиты россиян

    Более 24 млн россиян оформили на госуслугах самозапрет на получение кредитов

    Названо количество установивших самозапрет на кредиты россиян
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Число россиян, установивших самозапрет на кредиты, превысило 24 млн, что свидетельствует о высокой популярности антимошеннических сервисов среди граждан, отметили в правительстве.

    Более 24 млн граждан России оформили самозапрет на получение кредитов и займов. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что также свыше одного миллиона человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление новых сим-карт через портал госуслуг, пишут РИА «Новости».

    Григоренко отметил, что такие показатели свидетельствуют о высокой востребованности антимошеннических сервисов и активном использовании их россиянами. По его словам, спрос на подобные меры продолжает расти.

    Вице-премьер напомнил, что в Госдуму уже внесен второй пакет антимошеннических мер, и он принят в первом чтении. Новый пакет предусматривает дополнительные инструменты защиты, включая возможность сообщать о мошенничестве через портал госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Центробанка, благодаря этим мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40 %.

    Ранее рекордное число самозапретов на кредиты россиян достигло 17 млн в конце ноября 2025 года. А в МВД России заявили, что принципы финансовой обороны не изменились, а сложные пароли и аутентификация продолжают помогать защищаться от мошенников.

    25 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Трамп пообещал заменить налоги пошлинами

    Трамп пообещал заменить подоходный налог таможенными пошлинами в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать таможенные пошлины основным источником доходов бюджета вместо подоходного налога, упомянув о значительном снижении налоговой нагрузки, сообщает Axios.

    Глава Белого дома в ходе обращения к нации сообщил о намерении переложить финансовое бремя на иностранные государства, пишет Axios.

    «Со временем, я верю, тарифы, оплачиваемые зарубежными странами, существенно заменят современную систему подоходного налога, сняв огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю», – заявил Трамп.

    Однако официальная статистика демонстрирует существенный разрыв между этими источниками поступлений в бюджет. В прошлом финансовом году подоходный налог принес казне около 2,6 трлн долларов, тогда как таможенные сборы составили лишь 195 млрд долларов.

    Экономисты скептически оценивают возможность реализации этого плана, отмечая, что повышение ставок не приведет к пропорциональному росту доходов. Эксперты Cato Institute пояснили, что высокие пошлины заставляют потребителей отказываться от импорта, что ограничивает реальную выручку государства.

    Высокопоставленные экономические советники Трампа отмечают, что поступления от пошлин со временем будут только сокращаться, если промышленность США начнет замещать импорт отечественным производством.

    Ситуация осложняется недавним решением Верховного суда, который отменил часть ранее введенных тарифов. Несмотря на это, Трамп планирует ввести новую глобальную пошлину в размере 15%, используя иные торговые полномочия.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары.

    Глава Белого дома в октябре прошлого года оценил будущую ежегодную прибыль от торговых ограничений в триллион долларов.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Трамп пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней.

    СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    25 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Мишустин назвал соцконтракт хорошим примером инструмента поддержки семей

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал механизм соцконтракта хорошим примером инструмента поддержки семей, власти продолжат развивать такую практику.

    Максимальная сумма выплаты от работодателя при рождении ребенка, не облагаемая налогом и страховыми взносами, увеличена с 50 тыс. до миллиона рублей с 1 января, сообщает РИА «Новости».

    Это решение реализовано в рамках поручения президента и направлено на поддержку семей, отметил Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

    Мишустин подчеркнул, что работодатели сами определяют размер таких корпоративных выплат, а государство создает условия для их поощрения. Он также отметил, что к поддержке семей активно привлекаются компании, и новый лимит позволит значительно повысить материальное благополучие российских семей.

    Премьер-министр отдельно выделил механизм социального контракта как эффективный инструмент помощи.

    «Этот инструмент стал очень хорошим примером того, как своим трудом и при содействии государства можно справиться с финансовыми трудностями. Большинство заключивших его в прошлом году улучшили материальное положение своей семьи. Безусловно, такую практику будем развивать», – заявил Мишустин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату уже с июня. Правительство установило, что право на выплату получат семьи с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

    Правительство России исключило детские пособия из расчета доходов семьи при назначении социального контракта.

    Президент Владимир Путин ранее предложил увеличить до одного миллиона рублей не облагаемую налогами сумму выплат от работодателей при рождении ребенка

    26 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп в разговоре с Зеленским назвал новый желаемый срок окончания конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    25 февраля 2026, 23:08 • Новости дня
    Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с США в четверг

    Диписточник сообщил о визите Дмитриева в Женеву на переговоры с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главу РФПИ Кирилла Дмитриева ожидают в Женеве на переговорах с американской стороной, сообщил дипломатический источник.

    «Дмитриев прилетает завтра», – передает РИА «Новости».

    По данным диписточника, переговоры состоятся в четверг. Дмитриев будет встречаться «по своей линии» со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера бизнесменом Джаредом Кушнером.

    При этом переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены до марта, а место их проведения сейчас уточняется.

    Наомним, предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля. Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал самый сложный вопрос в украинском урегулировании. Уиткофф заявил о большом количестве идей на переговорах по Украине.


